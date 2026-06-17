Spider-Man: Brand New Day, il secondo trailer ufficiale mostra grandi cambiamenti per Peter Parker

Come risulta evidente dal nuovo trailer, in Spider-Man: Brand New Day compariranno anche Hulk e Punisher , oltre ad altri personaggi ormai storici della nuova serie cinematografica dedicata all'Uomo Ragno.

Marvel e Sony Pictures hanno pubblicato il secondo trailer ufficiale di Spider-Man: Brand New Day , il nuovo film della serie che, evidentemente, metterà in scena grandi cambiamenti nella vita di Peter Parker , dopo gli eventi catastrofici del precedente.

Vari cross-over e tante novità

Spider-Man: Brand New Day ha la data di uscita fissata per il 29 luglio, e con la pubblicazione del nuovo trailer viene dato il via anche alla vendita anticipata dei biglietti per la prima proiezione, che sarà probabilmente alquanto affollata.

Dopo il primo trailer pubblicato lo scorso marzo vediamo dunque questo secondo, decisamente spettacolare come potete vedere qui sopra, mostra diverse scene che consentono di avere una vaga idea di alcuni elementi della storia.

Emerge quel misterioso nemico che nessuno può vedere comparso già nella sinossi, ma vengono mostrati anche altri elementi molto interessanti, come Tombstone, Scorpione e anche il clan di ninja della Mano, nemici di Daredevil.

Resta ancora un mistero il personaggio interpretato da Sadie Sink, che non compare nemmeno in questo trailer e che è tutt'ora oggetto di varie speculazioni, con la teoria più accreditata che la vedere come nuova Jean Grey degli X-Men.