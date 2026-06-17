Call of Duty: Black Ops e Black Ops 2 sono in arrivo su PS4 e PS5 in versione nativa

In base a quanto riferito dal team, le conversioni sembra siano in sviluppo con il supporto del team Iron Galaxy , che dovrebbero dunque elaborare dei port fedeli agli originali ma specificamente pensati per PS4 e PS5.

Stranamente, il messaggio di Treyarch parla solo di piattaforme PlayStation, dunque non è chiaro se la medesima operazione sia prevista anche su PC e Xbox, ma per il momento si tratta di un rilancio dei due capitoli sulle console Sony più moderne, in attesa di ulteriori informazioni.

Con una mossa piuttosto inaspettata, Treyarch ha annunciato che Call of Duty: Black Ops e Black Ops 2 arriveranno su "PlayStation" a luglio : per la precisione, si tratta di conversioni native per PS4 e PS5 di entrambi i capitoli.

Un preludio alle versioni Nintendo Switch 2?

Il fatto che non venga menzionata Xbox è probabilmente dovuta al fatto che entrambi i giochi sono comunque regolarmente giocabili su Xbox One e Xbox Series X|S attraverso la retrocompatibilità delle piattaforme, sebbene un qualche miglioramento possa comunque arrivare.



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Call of Duty: Black Ops e Black Ops 2 arriveranno dunque su PS4 e PS5 con Campagna, modalità multiplayer e Zombies, in base a quanto riferito da Treyarch, dunque con i pacchetti completi.

È possibile anche che questo lavoro di conversione possa preludere all'arrivo dei giochi su Nintendo Switch 2, considerando che la piattaforma comincia ad essere finalmente inclusa nei piani riguardanti la serie, come abbiamo visto con l'annuncio di Call of Duty: Modern Warfare 4.

Il lancio di queste versioni è previsto per il mese di luglio, in attesa di ulteriori dettagli. Nel frattempo, abbiamo visto che il capo di Treyarch, Mark Gordon, ha lasciato lo studio proprio in questi giorni.