Caos in cucina a meno di tre euro: PlateUp! crolla di prezzo su Instant Gaming

Se amate quei giochi in grado di trasformare una tranquilla serata tra amici in un festival di risate e sgridate per un piatto bruciato, c'è un'opportunità da non perdere. PlateUp!, uno dei titoli cooperativi più intelligenti degli ultimi anni , è protagonista di un taglio di prezzo eccezionale per la versione PC. Rispetto al classico costo di listino italiano pari a 20,00€, il portale propone la chiave digitale per Steam a soli 2,09€ al netto delle tasse. Quando arriverete al pagamento, il calcolo dell'imposta porta la spesa finale definitiva a 2,55€ , fissando lo sconto sul prezzo complessivo all'87,25%. Se volete accendere i fornelli e mettervi alla prova, potete fare vostro il gioco cliccando sul box informativo presente qui sopra oppure seguendo il link diretto alla pagina prodotto .

Tra ricette espresse e automazione industriale

A prima vista PlateUp! potrebbe sembrare il classico titolo in cui bisogna semplicemente servire i tavoli prima che i clienti perdano la pazienza, ma la struttura imboccata dagli sviluppatori è molto più profonda. Il gameplay unisce i ritmi serrati della ristorazione a una progressione roguelite: l'obiettivo è sopravvivere a 15 giorni di servizio all'interno di locali generati in modo procedurale. La vera svolta avviene a fine giornata, quando la pianificazione prende il sopravvento. Con i soldi guadagnati si possono sbloccare lavastoviglie automatiche, robot aspiratutto o nastri trasportatori. Con un po' di ingegno, la cucina iniziale si trasformerà in una vera e propria catena di montaggio automatizzata in grado di preparare e impiattare le ordinazioni in totale autonomia.

La forza che spinge a rigiocare continuamente a PlateUp! risiede nella sua varietà. Ogni partita mette sul piatto scelte cruciali attraverso un sistema di carte che introducono nuovi menu (dalle zuppe alle bistecche) o modificano il comportamento dei clienti, rendendo ogni tentativo unico e imprevedibile. Il gioco supporta pienamente sia la modalità in solitaria sia la cooperazione fino a quattro partecipanti, sia in locale che online, e si integra a meraviglia con lo Steam Workshop per aggiungere mod e scenari creati direttamente dalla community. Portarsi a casa un concentrato di divertimento così solido a meno di tre euro può essere un affare eccezionale per chiunque ami i party game strategici.