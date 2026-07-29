The Ascent riceverà un grosso aggiornamento per il quinto anniversario e novità su un seguito

Sembra trattarsi di modifiche e nuovi contenuti i arrivo, destinati a rappresentare novità molto importanti sia per quanto riguarda l'azione id gioco in multiplayer cooperativo online, sia per chi affronta il gioco in solitaria.

Il team Neon Giant ha intenzione di festeggiare alla grande il quinto anniversario di The Ascent , il suo particolare action RPG in stile twin-stick ad ambientazione cyberpunk, con un grosso aggiornamento e forse l'annuncio di un nuovo capitolo in arrivo.

Novità in arrivo sulla serie cyberpunk

Il nuovo aggiornamento per The Ascent è previsto per novembre 2026, portando con sé "un'esperienza di gioco più fluida e affidabile sia per chi gioca in solitaria che in modalità cooperativa, con miglioramenti al teletrasporto in modalità cooperativa, al sistema degli incontri, all'affidabilità dei salvataggi e alla progressione del giocatore".

C'è anche un altro spunto interessante nella comunicazione ufficiale, ovvero il fatto che "I dettagli finali saranno resi noti in prossimità dell'uscita, insieme ai piani per espandere The Ascent su nuove piattaforme, generi e futuri sequel".

Quest'ultimo passaggio sembra indicare chiaramente la possibilità che l'action RPG cyberpunk sia destinato a diventare una serie, forse con un nuovo capitolo già in sviluppo presso Neon Giant.

In effetti, il medesimo team ha presentato l'anno scorso Project Impact, nuovo e ambizioso RPG cyberpunk del team, che potrebbe essere proprio il seguito della serie. Nel 2023 era emerso che The Ascent aveva venduto più di un milione di copie, ma il dato è sicuramente aumentato, nel frattempo.