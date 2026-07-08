Mortal Shell 2 ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un nuovo trailer

Il publisher Playstack e il team di sviluppo Cold Symmetry hanno infine annunciato la data di uscita di Mortal Shell 2, attraverso il nuovo trailer visibile qui sotto che fa anche da introduzione alla particolare atmosfera del gioco.
Mortal Shell 2 sarà dunque disponibile il 20 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con prenotazioni aperte al prezzo di 49,99€ per l'edizione standard, mentre una "Devout Edition" verrà lanciata al prezzo di 59,99€, contenente vari elementi esclusivi e un accesso anticipato di tre giorni, dunque dal 17 agosto.
Per gli utenti PS5 è inoltre prevista anche una "Revered Edition", che include il gioco base, una confezione steelbook, un art book, varie stampe e skin bonus per le prenotazioni esclusive.
Una nuova dose di souls-like dark fantasy
Mortal Shell 2 è un nuovo capitolo "standalone" della serie, che propone azione in stile action RPG souls-like all'interno di un'ambientazione decisamente oscura e quasi horror, legata comunque ad alcuni stilemi classici del dark fantasy.
Anche in questo caso abbiamo a che fare con una vasta ambientazione interconnessa, caratterizzata da scenari inquietanti ma dotati di un notevole fascino, che portano costantemente a nuove scoperte e a sfide sempre più complesse e impegnative.
Il gameplay è incentrato sul concetto degli Shell: si tratta di "gusci" apparentemente inanimati che si trovano in giro per il mondo di gioco, appartenenti a guerrieri sconfitti ma in attesa di essere riscoperti.
Una volta trovati, gli Shell possono essere utilizzati dal giocatore, applicando nuove abilità e caratteristiche al proprio personaggio e consentendo così diverse possibilità di combattimento e approccio alla progressione nel gioco.
Dopo l'annuncio avvenuto con un trailer al Summer Game Fest 2025, alcuni mesi fa avevamo visto il gameplay di Mortal Shell 2 in un lungo video e ora abbiamo dunque la data di uscita fissata per questa estate.