Mortal Shell 2 ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un nuovo trailer

Per gli utenti PS5 è inoltre prevista anche una "Revered Edition", che include il gioco base, una confezione steelbook, un art book, varie stampe e skin bonus per le prenotazioni esclusive.

Mortal Shell 2 sarà dunque disponibile il 20 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con prenotazioni aperte al prezzo di 49,99€ per l'edizione standard, mentre una "Devout Edition" verrà lanciata al prezzo di 59,99€, contenente vari elementi esclusivi e un accesso anticipato di tre giorni, dunque dal 17 agosto.

Il publisher Playstack e il team di sviluppo Cold Symmetry hanno infine annunciato la data di uscita di Mortal Shell 2 , attraverso il nuovo trailer visibile qui sotto che fa anche da introduzione alla particolare atmosfera del gioco.

Una nuova dose di souls-like dark fantasy

Mortal Shell 2 è un nuovo capitolo "standalone" della serie, che propone azione in stile action RPG souls-like all'interno di un'ambientazione decisamente oscura e quasi horror, legata comunque ad alcuni stilemi classici del dark fantasy.

Anche in questo caso abbiamo a che fare con una vasta ambientazione interconnessa, caratterizzata da scenari inquietanti ma dotati di un notevole fascino, che portano costantemente a nuove scoperte e a sfide sempre più complesse e impegnative.

Il gameplay è incentrato sul concetto degli Shell: si tratta di "gusci" apparentemente inanimati che si trovano in giro per il mondo di gioco, appartenenti a guerrieri sconfitti ma in attesa di essere riscoperti.

Una volta trovati, gli Shell possono essere utilizzati dal giocatore, applicando nuove abilità e caratteristiche al proprio personaggio e consentendo così diverse possibilità di combattimento e approccio alla progressione nel gioco.

Dopo l'annuncio avvenuto con un trailer al Summer Game Fest 2025, alcuni mesi fa avevamo visto il gameplay di Mortal Shell 2 in un lungo video e ora abbiamo dunque la data di uscita fissata per questa estate.