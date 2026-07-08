Honor introduce in MagicOS un sistema di trasferimento locale dei file di gioco fino a 100 MB al secondo

Honor si prepara a introdurre una nuova funzione dedicata ai videogiocatori all'interno dei futuri aggiornamenti di MagicOS. La novità consentirà di condividere rapidamente i file necessari per installare o aggiornare un gioco tra dispositivi Honor vicini, rendendo più semplice iniziare una partita di gruppo senza attendere lunghi download individuali.

Le informazioni sono state pubblicate tramite MagicOS Assistant su Weibo, il canale ufficiale dedicato alla manutenzione e alle novità del sistema operativo dell'azienda. Nell'annuncio viene confermata una collaborazione tra Honor e Tencent, sviluppatore del popolare titolo Honor of Kings, per introdurre questa nuova tecnologia