Honor introduce in MagicOS un sistema di trasferimento locale dei file di gioco fino a 100 MB al secondo

Honor si prepara a introdurre una nuova funzione dedicata ai videogiocatori all'interno dei futuri aggiornamenti di MagicOS. La novità consentirà di condividere rapidamente i file necessari per installare o aggiornare un gioco tra dispositivi Honor vicini, rendendo più semplice iniziare una partita di gruppo senza attendere lunghi download individuali.
Le informazioni sono state pubblicate tramite MagicOS Assistant su Weibo, il canale ufficiale dedicato alla manutenzione e alle novità del sistema operativo dell'azienda. Nell'annuncio viene confermata una collaborazione tra Honor e Tencent, sviluppatore del popolare titolo Honor of Kings, per introdurre questa nuova tecnologia
Ulteriori dettagli sulla nuova funzione per MagicOS su Honor
La funzione prende il nome di Near-Field Fast Transfer of Game Resources ed è progettata per accelerare la distribuzione delle risorse di gioco tra smartphone compatibili. In pratica, sarà sufficiente che uno degli utenti abbia già installato la versione più recente di Honor of Kings per poterla trasferire rapidamente agli altri dispositivi presenti nelle vicinanze.
Secondo quanto comunicato da Honor, il sistema potrà raggiungere una velocità di trasferimento fino a 100 MB al secondo. Dopo che i dispositivi avranno stabilito la connessione, il processo inizierà automaticamente, consentendo di copiare i file necessari senza dover scaricare nuovamente l'intero aggiornamento da Internet.
Come utilizzare questa nuova funzione di MagicOS per device Honor
Per utilizzare questa funzione è necessario che gli smartphone coinvolti si trovino entro una distanza massima di circa 10 metri. Inoltre, durante il trasferimento è consigliato non passare ad altre applicazioni in esecuzione né riavviare il gioco, così da evitare possibili interruzioni del processo. Honor segnala anche alcune limitazioni temporanee durante l'utilizzo della nuova funzione.
Poiché il trasferimento utilizza il canale dati del dispositivo, alcune caratteristiche come la duplicazione dello schermo, l'accelerazione tramite doppio Wi-Fi e altre funzionalità che sfruttano la stessa connessione non saranno disponibili fino al completamento dell'operazione. Una volta conclusa la condivisione, tutte le funzioni del dispositivo verranno ripristinate automaticamente.