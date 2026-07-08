Il mouse Corsair Scimitar è in promozione su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del mouse Corsair Scimitar: l'offerta prevede uno sconto attivo del 33% per un costo totale e finale d'acquisto di 59,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Il mouse Corsair Scimitar è progettato per offrire il massimo controllo ai giocatori che cercano precisione, personalizzazione e resistenza durante le sessioni più intense. Grazie ai suoi 17 pulsanti completamente programmabili, permette di assegnare comandi rapidi, funzioni personalizzate e macro complesse.
Ulteriori dettagli sul mouse
Una delle caratteristiche più distintive è il sistema brevettato di controllo dei tasti laterali, che consente di spostare i 12 pulsanti presenti sul fianco del mouse per adattarli alla posizione più comoda in base alla propria presa e alla dimensione della mano.
Il dispositivo integra un sensore ottico PixArt PMW3391 personalizzato con risoluzione nativa fino a 18.000 DPI, regolabile con incrementi di 1 DPI per ottenere un tracciamento preciso e completamente configurabile. Gli interruttori garantiscono una durata fino a 50 milioni di clic, assicurando affidabilità anche dopo un utilizzo prolungato.
La struttura robusta comprende una rotella di scorrimento resistente e un cavo intrecciato progettato per sopportare l'usura quotidiana. La forma ergonomica segue naturalmente il profilo del palmo e include un supporto laterale per le dita, offrendo maggiore comfort durante lunghe sessioni di gioco