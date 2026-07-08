La demo di Brigandine: Abyss ha una data di uscita su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2

La versione di prova include i primi due capitoli delle campagne della modalità storia , Gran Dragnica e Scarlett Will, pensati per offrire un'introduzione alla trama e al gameplay strategico a turni. Viene però precisato che non sarà possibile trasferire i dati di salvataggio nel gioco completo.

Happinet Corporation ha annunciato che tra poche settimane anche i giocatori PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 potranno provare Brigandine: Abyss . La demo arriverà su queste piattaforme il 30 luglio .

Un assaggio in vista dell'uscita ad agosto

In precedenza questa versione di prova era stata pubblicata su PC, via Steam. La trovate a questo indirizzo. Come avrete intuito la demo permette di farsi un'idea sul gioco provando le primissime ore, in vista del debutto nei negozi fissato al 26 agosto su PC e il 27 dello stesso mese su console.

Per chi non lo conoscesse, Brigandine: Abyss segna il ritorno di questa storica serie strategica, nata nel 1998 su PS1. Il gioco è ambientato nel continente fantasy di Meltilea, dove un impero oscuro trama di conquistare ogni territorio e che vedrà coinvolti sei protagonisti differenti in altrettante campagne principali.

La struttura riprende la formula classica, con battaglie a turni su mappe esagonali, gestione di eserciti composti da cavalieri e mostri, elementi GDR e oltre 100 unità con abilità, affinità ed evoluzioni uniche, il tutto accompagnato da una presentazione che abbandona il tradizionale 2D per un 3D più immersivo e dinamico.