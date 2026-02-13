Brigandine Abyss annunciato per PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC

Il nuovo capitolo riporta i giocatori nel continente fantastico di Meltitea, dove un impero oscuro trama per conquistare ogni territorio e sei protagonisti si ritrovano coinvolti in un conflitto destinato a cambiare il destino del mondo.

La serie di GDR a turni strategici Brigandine, nata nel 1998 su PlayStation 1, si prepara a tornare con un nuovo capitolo. Durante lo State of Play, Happinet Corporation ha annunciato Brigandine Abyss , con il lancio previsto durante il corso dell'anno su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC (tramite Steam) . Qui sotto trovate il primo trailer ufficiale.

L'impianto classico della serie, con alcune novità

Stando ai pimi dettagli svelati sul PlayStaiton Blog, l'obiettivo del team è quello di mantenere l'impianto classico della serie: battaglie a turni su mappe esagonali, gestione di eserciti composti da cavalieri e mostri, elementi RPG e oltre cento unità dotate di abilità, affinità ed evoluzioni uniche.

A queste caratteristiche consolidate si aggiungeranno nuovi sistemi di gioco, ancora da svelare, mentre il passaggio alla grafica 3D darà vita a campi di battaglia più immersivi e dinamici.

Brigandine Abyss offrirà sei campagne principali, una per ciascun leader delle fazioni coinvolte, affiancate da missioni secondarie dedicate alle 24 nazioni del continente. L'insieme promette oltre 200 ore di contenuti, pensati per soddisfare sia i veterani sia chi si avvicina per la prima volta alla serie.