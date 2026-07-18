Da Bioshock Infinite a Risk of Rain 2: i titoli del nuovo pacchetto Humble 2K Megahits a 16 euro

Il pacchetto vanta un valore complessivo stimato di 465 dollari e si divide tra titoli di grande richiamo, classici del passato e qualche perla meno nota, ma comunque validissima.

Per chi non avesse approfittato dei recenti saldi estivi di Steam , ecco un affare che non si può proprio rifiutare. L'editore 2K ha infatti lanciato l' Humble Bundle "2K Megahits" , un'offerta che propone 15 videogiochi a un prezzo di partenza di circa 16 euro.

Tanti giochi a prezzo stracciato

Tra i giochi di punta figurano Risk of Rain 2, Borderlands 3 e Mafia 2. Se il primo è ormai riconosciuto come un titolo estremamente popolare e apprezzato dalla critica, Borderlands 3, pur essendo considerato da alcuni come uno dei capitoli meno brillanti della saga, offre comunque una solida esperienza da looter shooter. Mafia 2, dal canto suo, si difende bene come avventura open world focalizzata sul lato narrativo.

Uno dei personaggi di Borderlands 3

Altri punti di forza del pacchetto sono lo strategico a turni XCOM: Enemy Unknown, lo strategico in tempo reale Homeworld: Remastered Collection e lo sparatutto in prima persona con elementi da gioco di ruolo Bioshock Infinite.

L'elenco comprende poi alcune avventure narrative: Tales from The Borderlands e The Quarry; degli sparatutto tattici classici come Hidden and Dangerous 1 e 2, e altri titoli di sicuro interesse come Tiny Tina's Wonderlands, Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour, Tribes of Midgard, Bulletstorm: Full Clip Edition e The Darkness 2.

Il prezzo effettivo per portarsi a casa tutto il pacchetto è di 16,04 euro, ma volendo potete offrire anche di più. Come da tradizione per Humble Bundle, una parte dei proventi sarà devoluta in beneficenza: in questo caso i fondi andranno a supporto di Covenant House, un'organizzazione che fornisce aiuti e riparo a giovani senzatetto e vittime di tratta in Nord e Sud America.

Se vi interessa, andate sulla pagina del bundle.