Ubisoft parlerà del futuro di Assassin's Creed fra pochi giorni

Bisogna inoltre considerare che Assassin's Creed Hexe è un episodio ufficializzato da tempo e questo appuntamento potrebbe servire per comunicare magari una finestra di lancio del gioco, che sembra sempre più interessante.

L'azienda ha insomma voluto precisare che non assisteremo al reveal di un nuovo capitolo o dei tanto chiacchierati remake , anche se l'ultima volta c'è stata un'importante conferma in merito al rifacimento di Black Flag, che è poi stato presentato nel dettaglio successivamente.

Ubisoft ha annunciato che parlerà del futuro di Assassin's Creed fra pochi giorni , per la precisione questo giovedì, 29 ottobre, con un intervento in cui il responsabile dei contenuti del franchise, Jean Guesdon, ci aggiornerà sullo stato dei lavori e sui prossimi passi della saga.

Un percorso alla Capcom?

Come sappiamo, i remake di Resident Evil hanno consentito a Capcom di intraprendere un percorso di grande successo, alternando rifacimenti e nuovi capitoli accomunati dalle stesse tecnologie: una strategia che finora si è rivelata davvero efficace, e che potrebbe venire ripresa da Ubisoft.

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Le vendite di Assassin's Creed: Black Flag Resynced sembrano infatti aver confermato che un approccio simile verrebbe accolto con grande entusiasmo da parte dei tantissimi appassionati della serie, che non aspettano altro che rivivere le emozioni dei capitoli classici ma in un contesto tecnicamente all'avanguardia.

A partire dall'originale Assassin's Creed con le sue Acri, Damasco e Gerusalemme, per proseguire naturalmente con l'Italia rinascimentale di Assassin's Creed 2 e Brotherhood, il potenziale dei remake dedicati alla serie Ubisoft è oggettivamente enorme e aspetta solo di potersi esprimere.