Il film di Street Fighter è stato il più visto nel weekend: il seguito si farà?

C'erano un po' di dubbi sui risultati di Street Fighter al botteghino, ma il nuovo film sul gioco Capcom è riuscito quantomeno a risultare come il numero uno per incassi nel mondo durante lo scorso fine settimana, quello di lancio al cinema, cosa che incrementa anche le possibilità di un seguito.
Il messaggio social da parte dell'account ufficiale di Street Fighter celebra il "nuovo campione", nel tipico stile del videogioco, annunciando in questo modo che la pellicola è stata quella che ha incassato di più nel mondo durante lo scorso fine settimana, ma questo non significa che il successo è garantito.
In ogni caso, sta andando forse meglio di quanto qualcuno potesse prevedere, e l'ipotesi di uno Street Fighter 2: Il Film non è così remota, anche se la numerazione dei capitoli cinematografici avrebbe in questo caso poco a che fare con quella dei videogiochi.
C'è ancora tanta strada da fare
In base a quanto riferito, il film di Street Fighter ha incassato 51,1 milioni di dollari nel primo settimana di lancio, che è un risultato alquanto positivo, sebbene si trovi sotto alle previsioni più ottimistiche che puntavano a quasi 70 milioni di dollari.
Considerando che il budget stimato della produzione è di circa 82 milioni di dollari, il film non ha ancora raggiunto i profitti ma non dovrebbe essere un flop, considerando che ci troviamo ancora nei primi giorni e nelle prossime settimane dovrebbe continuare a incassare a buon ritmo.
Bisogna dunque vedere come proseguirà nell'immediato futuro, ma le prospettive non sono negative, ed è possibile che un seguito possa essere preso in considerazione, anche perché a fronte di valutazioni alquanto distruttive sul fronte della critica, sembra che il pubblico sia stato decisamente più benevolo.
D'altra parte, sembra che la sceneggiatura di un possibile sequel sia già in scrittura, in attesa di vedere i risultati economici definitivi. Intanto potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Street Fighter.