Il film di Street Fighter è stato il più visto nel weekend: il seguito si farà?

C'erano un po' di dubbi sui risultati di Street Fighter al botteghino, ma il nuovo film sul gioco Capcom è riuscito quantomeno a risultare come il numero uno per incassi nel mondo durante lo scorso fine settimana, quello di lancio al cinema, cosa che incrementa anche le possibilità di un seguito.

Il messaggio social da parte dell'account ufficiale di Street Fighter celebra il "nuovo campione", nel tipico stile del videogioco, annunciando in questo modo che la pellicola è stata quella che ha incassato di più nel mondo durante lo scorso fine settimana, ma questo non significa che il successo è garantito.

In ogni caso, sta andando forse meglio di quanto qualcuno potesse prevedere, e l'ipotesi di uno Street Fighter 2: Il Film non è così remota, anche se la numerazione dei capitoli cinematografici avrebbe in questo caso poco a che fare con quella dei videogiochi.