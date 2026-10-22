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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Deluxe per PC è in sconto su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Deluxe Edition a prezzo scontato. Si tratta del seguito del gioco di ruolo dedicato ai vampiri.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/10/2026
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
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Se sei alla ricerca di un nuovo gioco di ruolo, su Instant Gaming è attualmente disponibile Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Deluxe per PC a 36,59 € invece di 70 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una Seattle spettrale

Come anticipato, si tratta del seguito del primo capitolo, ambientato in una Seattle spettrale in cui diversi clan storici si contendono il potere. Affronterai complotti, combattimenti in prima persona e scelte morali pesanti, il tutto personalizzando le tue discipline rigorosamente vampiresche, tra abilità mentali e poteri di seduzione. Questa edizione include anche diversi pacchetti dedicati alla personalizzazione, come costumi e decorazioni.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Nel complesso, si tratta di un gioco narrativamente eccellente, con personaggi scritti bene e scelte nei dialoghi che contano davvero. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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