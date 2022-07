Phantasy Star Online 2: New Genesis arriva su PS4 e PS5, ecco la data di uscita

Dopo una lunga attesa, Phantasy Star Online 2: New Genesis tra poche settimane sarà disponibile anche in occidente per PS4 e PS5 (in retrocompatibilità). Il lancio nei nostri lidi è fissato al 31 agosto 2022.

La versione PlayStation per l'occidente dell'MMO Action RPG di Sega arriva a poco più di dieci anni dal lancio su PC (4 luglio 2012) e sei anni dopo la versione PS4 giapponese (aprile 2016). In occidente Phantasy Star Online 2 è disponibile su PC e Xbox One dall'agosto del 2020.

Phantasy Star Online 2: New Genesis, un artwork ufficiale

La versione PS4 supporterà il cross-platform con quelle PC e Xbox One è sarà free-to-play, con sottotitoli e doppiaggio in inglese. "New Genesis" è un gigantesco aggiornamento lanciato lo scorso anno che ha portato differenze sostanziali in quanto a gameplay, comparto grafico e contenuti, con una nuova storia ambientata 1.000 anni dopo gli eventi del gioco base. Di seguito la descrizione ufficiale:

"Questa nuova avventura si svolge in un mondo aperto vastissimo! Fino a 32 persone potranno godersi l'esperienza in un mondo nuovo con una grafica super evoluta!

Anche i comandi semplici e intuitivi utilizzati fino ad ora nella saga si sono evoluti: una nuova dimensione di combattimento con moltissimi, potenti nemici ti aspetta! Le nuove azioni Photon Dash e Photon Glide ti permettono di percorrere l'ampio mondo aperto con facilità!

E non poteva mancare un'evoluzione anche nella creazione dei personaggi. Crea il tuo protagonista, unico in tutto il mondo, e buttati a capofitto in una nuova avventura!"