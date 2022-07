Outriders Worldslayer, la recensione della prima espansione del looter shooter di People Can Fly

È stato un percorso a ostacoli quello di Outriders nel corso di questi primi quattordici mesi di vita. Conscio della sua volontà di astrarsi dalla lotta dei looter shooter GaaS, il gioco di People Can Fly non è stato però davvero in grado di rubare la scena a tutti i concorrenti più o meno diretti. Questo nonostante il pedigree del team di sviluppo e una serie di trovate certamente interessanti, ma non propriamente rivoluzionarie. Dopo l'infinità di problemi ai server, diversi mesi di vita fortemente ancorata alla distribuzione tramite Xbox Game Pass e un aggiornamento gratuito importante come New Horizon , ecco che i ragazzi di People Can Fly tentano di calare l'asso con la prima vera espansione di Outriders: Worldslayer<.

Non fraintendeteci: non ci saremmo mai aspettati una campagna della durata avvicinabile a quella del gioco base, ma si vive costantemente la sensazione che tutto puzzi di occasione mancata. Stiamo pur sempre parlando di un team di sviluppo che pensa alla sostanza e tende a fregarsene delle motivazioni, ma allora per quale motivo lavorare così a fondo sul costruire una storia e dei personaggi che poi non vengono sfruttati ? E vi assicuriamo che dal punto di vista degli stimoli Outriders Wordslayer non scherza proprio. Purtroppo tutto scappa via, in un tempo indecifrabile e con una conclusione che lascia davvero a desiderare, oltre che aprire più porte di quante ne chiuda. A voi la scoperta!

Il nuovo avversario riesce anche a ritagliarsi due o tre momenti interessanti, ma quel che lascia molto a desiderare è la sensazione di fretta e poco approfondimento che vive insito nella narrazione di Worldslayer. Non è un caso che la campagna della nuova espansione è completabile tranquillamente in quattro ore, le quali possono salire o scendere leggermente in base a difficoltà impostata e incarichi secondari portati a termine.

È a causa di una di queste che Ereshkigal , la nuova cattivona di turno presa di peso da uno Starcraft qualunque, si sente in dovere di scaricare le proprie pene e i recenti poteri acquisiti per muovere il suo manipolo di ribelli contro gli Outriders.

Cambiare, per non cambiare mai

Outriders Worldslayer - tanto nuovo loot

L'abbiamo già detto e ripetuto: Outriders è divertente. Questo è un aspetto che difficilmente potrebbe mutare in peggio. Il team di sviluppo è una delle punte di diamante dei TPS nel mondo e non manca mai la capacità di trovare sempre qualche nuova idea per distinguersi dalla massa. Nonostante questo Outriders non è riuscito a fare davvero breccia nei giocatori, ritagliandosi comunque una fetta di appassionati piuttosto corposa e affezionata. Alla luce di questa nuova espansione, pubblicata come primo contenuto a pagamento post uscita, alla (non) modica cifra di 40€, era lecito attendersi qualcosa di più da parte di People Can Fly.

La realtà appare leggermente diversa. Si perché è difficile dare contro a un titolo che fa della solidità del suo gameplay una cifra stilistica che per tanti giocatori potrebbe essere già di per sé sufficiente. E allora da cosa deriva questa sensazione d'insoddisfazione generale? Abbiamo giocato e rigocato Worldslayer. Perso tempo nei suoi cervellotici menù. Affrontato le nuove minacce e conquistato le rovine di Tarya Gratar. Solo alla fine di tante elucubrazioni abbiamo poi capito: il punto è che non è cambiato niente e quindi forse noi per primi siamo un po' stanchi della reiterazione costante di un gameplay divertente, ma sempre uguale a sé stesso. Una serie di meccaniche che in questa espansione non si portano in dote nessuna vera modifica.

Outriders Worldslayer - non mancano nuovi boss

I pax points non sono altro che un modo per camuffare dei nuovi punti abilità - per altro scriptati e assegnati in specifici momenti della storia. I livelli apocalypse non cambiano granché rispetto ai precedenti, se non l'ovvia necessità di allungare ancor di più la crescita e l'artificiale longevità del titolo. La progressione nelle nuove mappe è, se possibile, addirittura più lineare del gioco base. Lunghi e stretti corridoi che portano da un'orda all'altra. Poche deviazioni, pochi stimoli, solo piombo su piombo.

Questa è la sensazione che si è fatta largo dentro di noi nel corso delle ore, immutabile e inesorabile. Ci stavamo divertendo, ma sapevamo già tutto. Di lì a poco si è però palesata a noi anche l'unica vera novità. E quest'ultima è ben lungi dall'essere rappresentata da tante nuove armi e armature che poi sparano alla fine come tutte le altre e montano gli stessi sette perk.

Ciò che ha cambiato in meglio la nostra visione delle cose è stato proprio il nuovo endgame: Tarya Gratar. D'altronde le spedizioni che hanno rappresentato la fase finale del gioco per tutto il primo anno peccavano proprio nell'idea e nella collocazione. Le prove di Tarya Gratar non si discostano dal concetto, ma lo assimilano e lo reimmaginano, inserendo il tutto in una timeline narrativa che fa anche da sfondo al finale di Worldslayer.