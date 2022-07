Xenoblade Chronicles 3 e Stray sono i giochi più attesi di luglio 2022

Entriamo nel pieno dell'estate con l'elezione dei giochi più attesi di luglio 2022, che in questo caso hanno portato a un duplice risultato alquanto differente in termini di gusto: Xenoblade Chronicles 3 e Stray sono i vincitori, rispettivamente del sondaggio diffuso ai lettori e di quello interno alla redazione.

È un luglio che non offre moltissime novità, ma le poche previste sono decisamente significative e interessanti: ci troviamo dentro un buon assortimenti d'indie ma ritorna, in questo mese, anche una di quelle uscite di rilievo assoluto che rappresentano elementi focali nel corso dell'intero anno. In questo caso, parliamo ovviamente di Xenoblade Chronicles 3, destinato a rappresentare uno dei titoli di maggior rilievo per Nintendo Switch e per il mercato videoludico in generale, nel 2022.

È anche piuttosto strano che Nintendo abbia deciso di piazzare il gioco in un mese solitamente povero di uscite di grande rilievo, peraltro anticipandone la data di uscita rispetto a quella inizialmente prevista, in una situazione davvero più unica che rara nel mercato dei videogiochi attuale. Anche questo è un indice dell'estrema salute di cui godono Nintendo Switch e la sua lineup, con la casa di Kyoto che si ritrova ad anticipare una delle uscite maggiori dell'anno anche per fare spazio ad altri giochi in arrivo successivamente. In ogni caso, nonostante sia un mese solitamente dedicato alle vacanze, ci sarà sicuramente di che giocare in questo luglio 2022, e le varie preferenze espresse dimostrano la verità di atmosfere e generi con cui avremo a che fare.