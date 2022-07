WhatsApp, come nascondere quando sei online? Un aggiornamento lo consentirà

WhatsApp consentirà di nascondere quando sei online ai contatti a cui non si vuole far sapere se siamo disponibili o meno: è in arrivo un aggiornamento per introdurre tale opzione.

Come ricorderete, dallo scorso dicembre l'ultimo accesso non è più visibile agli sconosciuti, ma gli utenti hanno richiesto a gran voce un'estensione di tale feature per sottrarsi ai contatti più insistenti e fastidiosi.

L'update non ha ancora un periodo di rilascio previsto, ma consentirà appunto di impostare un filtro per decidere chi potrà vederci online. In che modo? È molto semplice.

WhatsApp, il logo ufficiale

Basterà entrare nelle impostazioni di WhatsApp sotto la voce Privacy e selezionare Ultimo accesso. Dopo l'aggiornamento lì troveremo una nuova opzione, "chi può vedere quando sono online", con la possibilità di selezionare fra "tutti" e "gli stessi dell'ultimo accesso".

La nuova funzione andrà dunque a integrarsi con la misura precedente, completando il ventaglio delle possibilità disponibili per tutelare la propria privacy ma anche per godersi un po' di tranquillità laddove necessario.