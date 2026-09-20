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Dead Space ritorna, ma in una forma "ridotta" per Nokia 3310

Avete mai immaginato di giocare con un clone di Dead Space su di un Nokia 3310?

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   20/09/2026
Isaac nel remake di Dead Space
Dead Space
Dead Space
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Lo sviluppatore indipendente Davide Puato ha pubblicato su itch.io un demake di Dead Space, pensato come se fosse un gioco per Nokia 3310. Quindi aspettatevi grafica monocromatica, sprite grossi e molto contrastati e animazioni elementari. Detto questo, è anche un ottimo passatempo, soprattutto se vi piace la serie Dead Space e non disdegnate un'esperienza del genere, che oltretutto è completamente gratuita.

Il gioco

Dead Space Nokia è stato realizzato per la Nokia 3310 Jam 6 e vanta, oltre alla grafica a 2 colori, anche una colonna sonora mono fatta di effetti essenziali. Inizialmente non era nemmeno giocabile, ma la versione attuale, che potete scaricare da itch.io, è completa e interattiva.

In termini di controlli parliamo di un titolo davvero semplice. L'Isaac Clarke 2D si muove con le frecce, mira con il tasto Z e spara con il tasto X, mentre con il tasto C usa la stasi o si cura. Insomma, è davvero essenziale.

Glen Schofield, autore di Dead Space, ha annunciato il suo ritiro dallo sviluppo di videogiochi Glen Schofield, autore di Dead Space, ha annunciato il suo ritiro dallo sviluppo di videogiochi

Non per questo il risultato appare meno impressionante, soprattutto considerando i limiti che lo sviluppatore si è imposto per partecipare alla jam. Insomma, regala più di qualche minuto emozionante in compagnia di alieni letali e di qualche puzzle niente male.

Considerando che difficilmente vedremo un nuovo Dead Space ufficiale, visto che il remake non ha venduto secondo le aspettative di EA, considerate Dead Space Nokia come una dimostrazione di affetto per una serie che comunque conta tanti fan il tutto il mondo.

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