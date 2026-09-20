Dead Space ritorna, ma in una forma "ridotta" per Nokia 3310

Lo sviluppatore indipendente Davide Puato ha pubblicato su itch.io un demake di Dead Space, pensato come se fosse un gioco per Nokia 3310. Quindi aspettatevi grafica monocromatica, sprite grossi e molto contrastati e animazioni elementari. Detto questo, è anche un ottimo passatempo, soprattutto se vi piace la serie Dead Space e non disdegnate un'esperienza del genere, che oltretutto è completamente gratuita.