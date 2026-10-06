Festa delle Offerte Prime: i 5 migliori smartphone medio-gamma in offerta su Amazon, tutti al minimo storico

Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime, sono disponibili una serie di offerte sugli smartphone medio-gamma, tutti in promo al minimo storico e in vendita a meno di 500€ . Ecco i modelli selezionati:

Ulteriori dettagli sugli smartphone

Il Redmi Note 17 Pro 5G combina un display da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K e un'elevata luminosità, fino a 3500 nit. La dotazione comprende 6 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione e un processore Snapdragon 6s Gen 4. Sul retro trova posto una fotocamera principale da 50.

Google Pixel 10a dispone di un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione 2424 x 1080 pixel, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. Il processore è Google Tensor G4, mentre il comparto fotografico posteriore comprende sensori da 48 e 13 MP.

TCL P80

Il TCL P80 5G propone uno schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. La configurazione include 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, una fotocamera principale da 50 MP con OIS e una anteriore da 32 MP. La batteria è da 4850 mAh.

Il POCO X8 Pro Max abbina 12 GB di RAM e 256 GB di spazio a un Dimensity 9500s. Il display AMOLED da 6,83 pollici raggiunge 120 Hz, mentre la fotocamera principale è da 50 MP con OIS. La batteria da 8500 mAh completa la dotazione.

Samsung Galaxy A57

Infine, il Samsung Galaxy A57 5G offre 256 GB di memoria, una batteria da 5000 mAh, certificazione IP68 e un sistema fotografico posteriore triplo.