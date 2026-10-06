Dragon Quest VII Reimagined per Switch 2 è al minimo storico su Amazon per le Offerte Prime

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Un gioco per gli appassionati di JRPG
Si tratta di un'esperienza completamente rinnovata, fedele all'iconico JRPG originale, con alcune novità specifiche. Troviamo ad esempio un sistema di combattimento modificato, oltre a una storia principale snellita e a una stupenda grafica in stile diorama con il caratteristico design dei personaggi di Akira Toriyama. Potrai inoltre personalizzare il tuo stile di gioco con la nuova dinamica del doppio mestiere, nonché risolvere misteri e stringere alleanze.
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