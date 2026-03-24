Dragon Quest VII Reimagined per Nintendo Switch 2 è in sconto su Amazon al minimo storico

Se ami il genere JRPG e conosci la serie di videogiochi, Dragon Quest VII Reimagined per Nintendo Switch 2 è su Amazon a 59,99 € invece di 69,99 €. Si tratta quindi di un piccolo sconto che ti permetterà di risparmiare 10 € (su eShop è a prezzo pieno). Attualmente è il prezzo minimo storico della piattaforma, se sei interessato puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il gioco è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un grande classico rinnovato
Questo gioco presenta una serie di novità volte a offrire un'esperienza rinnovata, come un sistema di combattimento ampiamente modificato, una storia principale snellita e una stupenda grafica in stile diorama con il caratteristico design dei personaggi di Akira Toriyama. Si tratta di un titolo praticamente rifatto da zero, ma fedele all'iconico JRPG originale. Preparati ad affrontare sfide uniche, risolvere misteri e stringere alleanze. Potrai personalizzare anche il tuo stile di gioco con la nuova dinamica del doppio mestiere, mentre con due vocazioni assegnate contemporaneamente avrai accesso alle abilità e alle magie.
Si tratta di un titolo perfetto per chi vuole giocare un vero classico con una marcia in più, ma il sistema di combattimenti a turni è asciutto e senza sorprese, mentre la trama centrale è abbastanza dimenticabile. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.