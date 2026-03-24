Pokémon XD: Tempesta Oscura presenta errori e crash su Switch 2, Nintendo è già al lavoro su una patch

Nintendo ha confermato che la versione emulata di Pokémon XD: Tempesta Oscura per Nintendo Switch 2 presenta alcuni problemi tecnici, tra cui crash improvvisi dell'applicazione. La compagnia ha fatto sapere tramite un messaggio su X di essere già al lavoro su una patch correttiva, che dovrebbe arrivare in tempi brevi.

Un gradito ritorno per festeggiare i trent'anni dei Pokémon

Originariamente pubblicato nel 2005 su GameCube, Pokémon XD: Tempesta Oscura è il sequel diretto di Pokémon Colosseum e mette al centro dell'esperienza i Pokémon Ombra e la regione desertica di Auros. Il titolo è stato aggiunto al catalogo dei classici GameCube lo scorso 18 marzo, con alcuni adattamenti alla risoluzione e all'interfaccia per una fruizione più comoda su Switch 2.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'avventura inizia al fianco di un Eevee, ma nel corso del viaggio è possibile ampliare la propria squadra esplorando villaggi e aree diverse, oltre a catturare e purificare i Pokémon Ombra sottratti agli allenatori rivali.

L'arrivo del gioco nel catalogo riservato agli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo rientra nelle iniziative per celebrare il trentesimo anniversario della serie Pokémon, insieme al ritorno dei remake Rosso Fuoco e Verde Foglia per Game Boy Advance, che stanno praticamente vivendo una seconda giovinezza a livello commerciale.