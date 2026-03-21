La classifica dell'eShop di Nintendo Switch è dominata ancora una volta da Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia

Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia si confermano campioni d'incassi, conquistando per la quarta settimana consecutiva la vetta della classifica dei giochi più venduti su Nintendo Switch dell'eShop.
È vero che negli ultimi tempi non ci sono state grandi uscite sulla console, ma resta comunque curioso vedere due remake del 2004 riuscire a sbaragliare la concorrenza con tanta facilità per quasi un mese intero.
La classifica dell'eShop non offre sorprese
Il resto della top 20, infatti, non include nemmeno un titolo uscito quest'anno. Troviamo invece altri giochi Pokémon, come Leggende Z-A, Arceus e Diamante Lucente, evergreen come Minecraft e Hogwarts Legacy, e diverse esclusive Nintendo, tra cui Animal Crossing: New Horizons e il bundle Super Mario Galaxy + Galaxy 2.
Classifica eShop generale
- Pokémon Rosso Fuoco
- Pokémon Verde Foglia
- Pokémon Leggende: Z-A
- Animal Crossing: New Horizons
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Smash Bros. Ultimate
- Super Mario Party Jamboree
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Minecraft
- Super Mario Bros. Wonder
- Nintendo Switch Sports
- Pokémon Leggende: Arceus
- Hogwarts Legacy
- New Super Mario Bros. U Deluxe
- GTA: The Trilogy
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Super Mario Odyssey
- It Takes Two
- Super Mario 3D World + Bowser's Fury
- Pokémon Diamante Lucente
- Pokémon Rosso Fuoco
- Pokémon Verde Foglia
- Disney Dreamlight Valley
- Stardew Valley
- Pokémon Rosso Fuoco (Spagnolo)
- Super Mario Galaxy 2
- Super Mario Galaxy
- Poppy Playtime: Chapter 4
- Pokémon Verde Foglia (Spagnolo)
- Absolum
- Caves of Qud
- Dispatch
- Hades 2
- Under the Island
- Tiny Bookshop
- Hollow Knight: Silksong
- Poppy Playtime: Chapter 3
- Sonic Origins
- Poppy Playtime: Chapter 2
- The Oregon Trail