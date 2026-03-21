La classifica dell'eShop di Nintendo Switch è dominata ancora una volta da Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia

Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia restano in testa all'eShop Switch per la quarta settimana, in una top 20 senza nuove uscite e dominata da classici ed evergreen Nintendo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/03/2026
Le versioni originali di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia

Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia si confermano campioni d'incassi, conquistando per la quarta settimana consecutiva la vetta della classifica dei giochi più venduti su Nintendo Switch dell'eShop.

È vero che negli ultimi tempi non ci sono state grandi uscite sulla console, ma resta comunque curioso vedere due remake del 2004 riuscire a sbaragliare la concorrenza con tanta facilità per quasi un mese intero.

La classifica dell'eShop non offre sorprese

Il resto della top 20, infatti, non include nemmeno un titolo uscito quest'anno. Troviamo invece altri giochi Pokémon, come Leggende Z-A, Arceus e Diamante Lucente, evergreen come Minecraft e Hogwarts Legacy, e diverse esclusive Nintendo, tra cui Animal Crossing: New Horizons e il bundle Super Mario Galaxy + Galaxy 2.

Classifica eShop generale

  1. Pokémon Rosso Fuoco
  2. Pokémon Verde Foglia
  3. Pokémon Leggende: Z-A
  4. Animal Crossing: New Horizons
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. Super Smash Bros. Ultimate
  7. Super Mario Party Jamboree
  8. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  9. Minecraft
  10. Super Mario Bros. Wonder
  11. Nintendo Switch Sports
  12. Pokémon Leggende: Arceus
  13. Hogwarts Legacy
  14. New Super Mario Bros. U Deluxe
  15. GTA: The Trilogy
  16. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  17. Super Mario Odyssey
  18. It Takes Two
  19. Super Mario 3D World + Bowser's Fury
  20. Pokémon Diamante Lucente
  1. Pokémon Rosso Fuoco
  2. Pokémon Verde Foglia
  3. Disney Dreamlight Valley
  4. Stardew Valley
  5. Pokémon Rosso Fuoco (Spagnolo)
  6. Super Mario Galaxy 2
  7. Super Mario Galaxy
  8. Poppy Playtime: Chapter 4
  9. Pokémon Verde Foglia (Spagnolo)
  10. Absolum
  11. Caves of Qud
  12. Dispatch
  13. Hades 2
  14. Under the Island
  15. Tiny Bookshop
  16. Hollow Knight: Silksong
  17. Poppy Playtime: Chapter 3
  18. Sonic Origins
  19. Poppy Playtime: Chapter 2
  20. The Oregon Trail
La classifica dell'eShop di Nintendo Switch è dominata ancora una volta da Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia