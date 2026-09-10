Marvel's Wolverine a confronto su PS5 e PS5 Pro in un video

Come già accaduto con Marvel's Spider-Man 2, entrambe offrono un ventaglio piuttosto ampio di opzioni : su PS5 troviamo i preset Fidelity e Performance, mentre su PS5 Pro si aggiungono Fidelity Pro, Performance Pro e un'opzione di ray tracing avanzato.

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto dedicato alle versioni PS5 e PS5 Pro di Marvel's Wolverine , mettendo in evidenza le modalità grafiche disponibili sulle due console e le differenze in termini di resa e prestazioni.

Le differenze tra le due console PlayStation

Le differenze principali riguardano la risoluzione interna, che oscilla tra 2160p e 1440p in Fidelity e scende tra 1440p e 1080p in Performance, oltre a variazioni nella qualità di riflessi e ombre. In tutti i casi la risoluzione nativa viene upscalata al 4K.

Entrambe le console permettono di attivare il VRR per sbloccare il frame rate: in modalità Unlimited la risoluzione nativa può scendere sotto i 1080p. La differenza è che PS5 Pro beneficia del PSSR, che migliora la qualità dell'immagine e alcuni effetti di illuminazione globale, soprattutto con il ray tracing avanzato.

Per quanto riguarda le performance il gioco resta bloccato a 30 fps con il preset Fidelity e 60 fps in Performance, ma con la modalità 120Hz e VRR si possono raggiungere quasi 60 fps in Fidelity e superare i 100 fps in Performance. ElAnalistaDeBits consiglia infine di giocare in Fidelity + VRR Unlimited su PS5 e in Fidelity Pro + Advanced RT + VRR Unlimited su PS5 Pro, dato che il ray tracing avanzato comporta un impatto minimo sulle prestazioni.