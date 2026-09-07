Silent Hill: Townfall, svelate le dimensioni su PS5 e le date del preload per Standard e Deluxe Edition

Mancano ormai poche settimane al lancio di Silent Hill: Townfall e, come da tradizione, l'account PlayStation Game Size ha condiviso su X le informazioni relative alle dimensioni del download su PS5 e alle date del preload per la Standard Edition e la Deluxe Edition, quest'ultima con accesso anticipato di due giorni.

Secondo i dati riportati, il nuovo survival horror richiederà 51,172 GB di spazio libero per il download. Le dimensioni potrebbero variare leggermente da qui al lancio, soprattutto in caso di patch del day one.