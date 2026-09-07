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Silent Hill: Townfall, svelate le dimensioni su PS5 e le date del preload per Standard e Deluxe Edition

Silent Hill: Townfall richiederà poco più di 51 GB su PS5 e il preload partirà il 22 settembre, con due giorni di anticipo per chi ha acquistato la Deluxe Edition.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/09/2026
Il protagonista di Silent Hill Townfall
Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall
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Mancano ormai poche settimane al lancio di Silent Hill: Townfall e, come da tradizione, l'account PlayStation Game Size ha condiviso su X le informazioni relative alle dimensioni del download su PS5 e alle date del preload per la Standard Edition e la Deluxe Edition, quest'ultima con accesso anticipato di due giorni.

Secondo i dati riportati, il nuovo survival horror richiederà 51,172 GB di spazio libero per il download. Le dimensioni potrebbero variare leggermente da qui al lancio, soprattutto in caso di patch del day one.

Le date del preload

Il preload delle copie digitali partirà due giorni prima dell'uscita, come da prassi del PlayStation Store. Gli utenti che hanno acquistato la Standard Edition potranno iniziare il download dalla mezzanotte del 22 settembre, così da essere pronti per il lancio del 24 settembre. Chi ha scelto la Deluxe Edition potrà invece avviare il preload dal 20 settembre e iniziare a giocare già dal 22 settembre.

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Masahiro Ito si pente di aver sacrificato la sua vita affettiva per i mostri di Silent Hill Masahiro Ito si pente di aver sacrificato la sua vita affettiva per i mostri di Silent Hill

Vi ricordiamo che Silent Hill: Townfall sarà disponibile anche su PC. Il gioco sarà un'esclusiva temporale per console PlayStation, dopodiché potrebbe arrivare anche su Xbox e Nintendo Switch 2.

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