Silent Hill: Townfall, svelate le dimensioni su PS5 e le date del preload per Standard e Deluxe Edition

Mancano ormai poche settimane al lancio di Silent Hill: Townfall e, come da tradizione, l'account PlayStation Game Size ha condiviso su X le informazioni relative alle dimensioni del download su PS5 e alle date del preload per la Standard Edition e la Deluxe Edition, quest'ultima con accesso anticipato di due giorni.
Secondo i dati riportati, il nuovo survival horror richiederà 51,172 GB di spazio libero per il download. Le dimensioni potrebbero variare leggermente da qui al lancio, soprattutto in caso di patch del day one.
Le date del preload
Il preload delle copie digitali partirà due giorni prima dell'uscita, come da prassi del PlayStation Store. Gli utenti che hanno acquistato la Standard Edition potranno iniziare il download dalla mezzanotte del 22 settembre, così da essere pronti per il lancio del 24 settembre. Chi ha scelto la Deluxe Edition potrà invece avviare il preload dal 20 settembre e iniziare a giocare già dal 22 settembre.
Vi ricordiamo che Silent Hill: Townfall sarà disponibile anche su PC. Il gioco sarà un'esclusiva temporale per console PlayStation, dopodiché potrebbe arrivare anche su Xbox e Nintendo Switch 2.