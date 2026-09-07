Sony riporta in vita le WH-1000X Mark 4C e rinnova anche le sue cuffie più economiche

Sony ha deciso di rimettere mano a una parte importante del suo catalogo di cuffie. A settembre arriveranno infatti WH-1000X Mark 4C, WH-CH730N e WH-CH530. La prima è probabilmente la più curiosa, perché riprende una cuffia lanciata diversi anni fa e ancora oggi molto apprezzata; le altre due vanno invece a sostituire WH-CH720N e WH-CH520.

Dietro questo aggiornamento c'è anche una questione normativa. Alcuni dei vecchi modelli erano stati progettati prima delle nuove regole europee sulle batterie e non avrebbero potuto continuare a essere venduti nella stessa forma. Sony ha quindi colto l'occasione per aggiornare diversi prodotti del catalogo. Nel caso delle WH-1000X Mark 4C, il risultato è una vera e propria seconda vita per un modello che, secondo i dati forniti dall'azienda, ha superato 10 milioni di unità vendute