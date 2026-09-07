Sony riporta in vita le WH-1000X Mark 4C e rinnova anche le sue cuffie più economiche

Sony ha deciso di rimettere mano a una parte importante del suo catalogo di cuffie. A settembre arriveranno infatti WH-1000X Mark 4C, WH-CH730N e WH-CH530. La prima è probabilmente la più curiosa, perché riprende una cuffia lanciata diversi anni fa e ancora oggi molto apprezzata; le altre due vanno invece a sostituire WH-CH720N e WH-CH520.
Dietro questo aggiornamento c'è anche una questione normativa. Alcuni dei vecchi modelli erano stati progettati prima delle nuove regole europee sulle batterie e non avrebbero potuto continuare a essere venduti nella stessa forma. Sony ha quindi colto l'occasione per aggiornare diversi prodotti del catalogo. Nel caso delle WH-1000X Mark 4C, il risultato è una vera e propria seconda vita per un modello che, secondo i dati forniti dall'azienda, ha superato 10 milioni di unità vendute
Le WH-1000X Mark 4C tornano dieci anni dopo l'inizio della serie
La famiglia 1000X ha debuttato nel 2016 e Sony ha scelto proprio il suo decimo anniversario per recuperare uno dei prodotti più riusciti della serie. Nascono così le WH-1000X Mark 4C, che mantengono il design delle vecchie Mark 4 e buona parte delle caratteristiche che ne avevano decretato il successo.
Sony non ha cambiato il sistema di cancellazione del rumore, ma ha lavorato sulla resa sonora e sulle funzioni disponibili. Tra le novità troviamo un equalizzatore a 10 bande, che sostituisce quello a cinque bande del modello precedente, insieme a un profilo dedicato ai videogiochi derivato dall'esperienza maturata con la linea INZONE.
C'è poi Quick Access, che permette di richiamare direttamente dalle cuffie alcuni servizi musicali. La funzione può essere configurata tramite app e supporta, tra gli altri, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music e Spotify. All'interno restano il processore HD Noise Cancelling QN1, i driver da 40 mm e il Personal Noise Cancelling Optimizer. Cambia invece la batteria, ora compatibile con le nuove norme europee. L'autonomia dichiarata scende dalle 30 ore del vecchio modello a 27 ore con cancellazione del rumore attiva, mentre arriva a 34 ore disattivandola. Sony ha rivisto anche la taratura del suono: l'azienda parla di una scena più ampia, voci più definite, una migliore separazione delle frequenze e una dinamica più marcata rispetto alle Mark 4 originali.
Alla colorazione Nero si aggiunge inoltre il Lavanda, mentre l'Argento viene sostituito da una tonalità Argento Platino leggermente più chiara. Il prezzo sarà di 250 euro, quindi sensibilmente più basso rispetto a quello normalmente associato ai modelli di punta della serie 1000X. Sony continuerà comunque a tenere in catalogo le proposte superiori, comprese le WH-1000X Mark 6.
WH-CH730N cambia forma e arriva a 75 ore di autonomia
Più netto il passaggio dalle WH-CH720N alle nuove WH-CH730N. Qui Sony ha rivisto anche la struttura delle cuffie, introducendo finalmente un design pieghevole, una delle richieste ricevute più spesso sul modello precedente. La batteria è uno dei punti su cui Sony è intervenuta maggiormente: si passa dalle 50 ore dichiarate delle CH720N a un massimo di 75 ore con cancellazione del rumore spenta. Tre minuti di ricarica permettono inoltre di recuperare circa un'ora di ascolto.
Rimangono DSEE e il supporto a 360 Reality Audio, mentre arriva anche qui l'equalizzatore a 10 bande. La cancellazione del rumore utilizza un sistema Dual Noise Sensor e Sony dichiara miglioramenti rispetto alla generazione precedente. Per le chiamate viene utilizzato un nuovo sistema di elaborazione della voce, mentre dall'app sarà possibile impostare anche un limite massimo al volume. La stessa funzione può tenere traccia del livello di ascolto nel tempo e segnalare un'eventuale esposizione troppo elevata. Sono supportati anche LE Audio e Auracast.
Le WH-CH730N saranno disponibili in Nero, Bianco, Rosa, Beige e Blu. Il prezzo previsto è di 120 euro.
WH-CH530 cambia meno, ma migliora batteria e chiamate
Le nuove WH-CH530 seguono invece una strada più conservativa. Sony ha mantenuto quasi del tutto il design delle CH520, spiegando di aver ricevuto molti riscontri positivi sulla forma del modello precedente. Le modifiche principali riguardano autonomia e funzioni: la batteria passa da 50 a 55 ore, mentre tre minuti di ricarica permettono di ottenere un'ora e mezza di riproduzione. Anche in questo caso vengono introdotti LE Audio, Auracast, il controllo del volume massimo e un nuovo sistema per rendere più chiara la voce durante le telefonate.
Cambiano anche le colorazioni: Sony proporrà le cuffie in Nero, Cobalto, Bianco, Rosa, Rosso Corallo e Menta, e avranno un prezzo di 60 euro, una cifra budget interessante.