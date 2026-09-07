0

Jupiter & Mars: Definitive Edition annunciato per Nintendo Switch

Jupiter & Mars arriva su Nintendo Switch in una Definitive Edition con visuale in terza persona, miglioramenti grafici e gameplay aggiornato, oltre a una nuova traccia finale firmata da Ken Ishii.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/09/2026
I due delfini protagonisti di Jupiter & Mars

Tigertron ha annunciato Jupiter & Mars: Definitive Edition, una nuova versione dell'avventura subacquea sviluppata appositamente per Nintendo Switch. L'uscita è imminente: il gioco sarà disponibile da giovedì 10 settembre.

Secondo il team, la versione Switch del loro "dolphinvania" includerà una serie di aggiunte e miglioramenti, tra cui una nuova visuale in terza persona, aggiornamenti al comparto grafico, varie ottimizzazioni al gameplay e una nuova traccia per i titoli di coda, Blue Life, composta da Ken Ishii.

Cos’è Jupiter & Mars?

Pubblicato originariamente nel 2019 su PS4 con supporto a PlayStation VR e successivamente su Meta Quest, Jupiter & Mars è ambientato in un futuro in cui l'innalzamento dei mari ha sommerso le città costiere, portando alla scomparsa dell'umanità. La natura sta riconquistando gli oceani, ma antiche macchine umane continuano a interferire con la vita marina.

Orbitals batte Elden Ring e Onimusha nella classifica eShop di Nintendo Switch 2 Orbitals batte Elden Ring e Onimusha nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Il gioco segue due delfini: Jupiter, il protagonista, e Mars, suo compagno d'avventura. Insieme devono disattivare queste strutture, salvare le creature marine e riportare equilibrio negli abissi. Per riuscirci, il giocatore deve sfruttare le abilità dei due protagonisti: Jupiter utilizza l'ecolocalizzazione per rivelare percorsi e segreti, mentre Mars può caricare e distruggere ostacoli, permettendo di risolvere vari rompicapi ambientali.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Jupiter & Mars: Definitive Edition annunciato per Nintendo Switch