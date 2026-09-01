Nintendo Switch OLED è in offerta su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare

Su AliExpress è attualmente disponibile la console Nintendo Switch OLED a 277,25 €, ma con i codici ITFS30 o ITAFF30 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
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Le caratteristiche della console
La console OLED ha un display da 7" in grado di offrire immagini ancora più nitide con contrasti migliorati e colori ancora più vivaci e dettagliati, garantendoti un'esperienza ancora più immersiva. Anche l'audio è stato rivisto e potenziato, insieme a una stabilità superiore in modalità TV. Inoltre, è possibile anche in questo caso utilizzare la console in modalità portatile, da tavolo o collegandola al televisore con il dock, in base alle tue preferenze.
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