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Nintendo Switch OLED è in offerta su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare

Tra le offerte di AliExpress troviamo la console Nintendo Switch OLED a prezzo scontato. Con i seguenti codici potrai risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   01/09/2026
Nintendo Switch OLED

Su AliExpress è attualmente disponibile la console Nintendo Switch OLED a 277,25 €, ma con i codici ITFS30 o ITAFF30 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Ricordiamo che è disponibile anche lo sconto PayPal: potrai usufruire di ulteriori 20 € di sconto se scegli PayPal come metodo di pagamento. Le offerte sono valide dal 1° al 7 settembre, ma i codici hanno un limite di riscatto e i prodotti potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche della console

La console OLED ha un display da 7" in grado di offrire immagini ancora più nitide con contrasti migliorati e colori ancora più vivaci e dettagliati, garantendoti un'esperienza ancora più immersiva. Anche l'audio è stato rivisto e potenziato, insieme a una stabilità superiore in modalità TV. Inoltre, è possibile anche in questo caso utilizzare la console in modalità portatile, da tavolo o collegandola al televisore con il dock, in base alle tue preferenze.

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Si tratta dell'occasione perfetta per acquistare la console e risparmiare quanto più possibile. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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