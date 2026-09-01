Il processore AMD Ryzen 9 9950X3D torna in sconto su AliExpress: risparmia con i nostri codici

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Buone prestazioni
Prima di tutto, questo processore si basa su memoria DDR5, tecnologia 3D V-Cache, 16 core/32 thread, cache da 144 MB, TDP da 170 W, socket AM5 e frequenza di boost fino a 5,7 GHz. Che si tratti di gaming o di semplice produttività in generale, la CPU ti permetterà di fare qualsiasi cosa in modo estremamente fluido e reattivo.
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