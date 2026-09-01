Lo smartphone realme GT8 Pro 5G è in sconto su AliExpress: risparmia con questi codici

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Buona autonomia e prestazioni

Questo smartphone è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 e utilizza una batteria con capacità di 7.000 mAh con ricarica cablata 120 W e ricarica wireless da 50 W. Il dispositivo è dotato di display HyperGlow 2K con frequenza di aggiornamento a 144 Hz e luminosità di picco a 7.000 nits. Il comparto fotografico si basa su un sensore principale da 50 MP, un teleobiettivo da 200 MP con stabilizzazione OIS+EIS e un'ultra-grandangolare da 50 MP, mentre la fotocamera frontale è da 32 MP.

Nel complesso si tratta di un buon prodotto che ti permetterà di eseguire diverse attività in modo fluido e convincente. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.