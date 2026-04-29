Uccidere innocenti in Gothic 1 Remake rimarrà un crimine come nell'originale

Lo stesso succedeva anche al contrario: gli attacchi in mischia del protagonista, infatti, sono di base non letali: solo una volta che l'avversario è al tappeto si sblocca l'opzione per dargli il colpo di grazia . Un'azione che, anche in un covo di minatori tagliagole e di fanatici, è considerata un vero e proprio tabù.

Tra i vari motivi per cui l'originale Gothic viene ancora oggi ricordato come un pioniere dei giochi di ruolo moderni, è anche per come gestiva la criminalità. A differenza di quasi tutti i giochi di ruolo sul mercato all'epoca, nel suo brutale mondo finire a terra non significava necessariamente dover ricaricare la partita. Subire un'imboscata si traduceva spesso in un più prosaico pestaggio: i punti vita si azzeravano, il nostro eroe crollava al suolo e i nemici gli svuotavano tranquillamente le tasche. Una volta ripresi i sensi, bastava raccogliere le proprie cose (o quello che ne rimaneva) e allontanarsi zoppicando .

Reputazione e sistema di criminalità

Il sistema ritornerà intatto in Gothic 1 Remake, come ha confermato il game director Reinhard Pollice. "Per gli umani è sicuramente così," ha spiegato Pollice, "ed è tutto collegato a un sistema di criminalità. Ovviamente, se qualcuno dovesse assistere a un crimine, la voce si spargerebbe in tutta la fazione: capirebbero che sei un tipo poco raccomandabile che attacca le persone. E, a un certo punto, la gente smetterà di parlarti."

Diventare l'aggressore avrà quindi un peso sociale enorme. Certo, ci saranno modi per ripristinare il proprio status, ma il gioco non dimenticherà le vostre malefatte. "Se li metti al tappeto, puoi derubarli," aggiunge Pollice, "ma l'oggetto sarà sempre contrassegnato come rubato perché non è tuo. Per riallacciare dei buoni rapporti con il tizio che hai steso, potresti doverglielo restituire."

Gli animali non faranno parte del sistema di criminalità, ma potranno essere usati per manipolare altre creature: "Si può piazzare del cibo come esca," ha svelato il director, "e loro ovviamente punteranno al pezzo di carne. In questo modo, si possono creare situazioni in cui le bestie si ritrovano a combattere contro altre creature. Non tutte le creature combattono contro chiunque: c'è una sorta di sistema di relazioni e, in aggiunta, un sistema preda-predatore."

L'obiettivo è chiaro: restituire ai giocatori un mondo crudo, credibile e privo di aiuti artificiali. "Penso che Gothic sia un gioco di ruolo immersivo," conclude Pollice, "quindi ogni singola funzionalità serve a offrire un tipo di immersione che probabilmente non troveresti allo stesso modo in nessun altro gioco di ruolo. Ci sono meccaniche che ti danno la possibilità di risolvere le situazioni in modo diverso."

Insomma, Gothic 1 Remake vuole essere un'esperienza old school, come confermato dal fatto che non avrà alcuna minimappa a schermo.