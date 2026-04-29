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Annunciata la nuova tastiera Logitech G512 X: precisa, personalizzabile e ancora più versatile

La nuova tastiera Logitech G512 X è ancora più personalizzabile ed è la prima ad essere dotata della tecnologia Dual Swap. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   29/04/2026
Tastiera Logitech G512 X

Logitech ha ufficialmente presentato la nuova tastiera G512 X pensata per offrire un'esperienza di gioco ancora più precisa e, soprattutto, personalizzabile in base alle proprie preferenze. Più precisamente, si tratta di una tastiera analogica/meccanica pensata per adattarsi pienamente ad ogni necessità. Se quindi cercate un prodotto più particolare e che possa offrirvi il massimo delle prestazioni, continuate a leggere per saperne di più.

Caratteristiche e novità

Sono diverse le caratteristiche interessanti di questa tastiera, disponibile nelle versioni 75% e 98%. Prima di tutto, la compatibilità Dual Swap consente di utilizzare sia switch analogici che meccanici sfruttando uno qualsiasi dei 39 alloggiamenti ibridi TMR. La tastiera è dotata di 9 switch analogici Gateron KS-20. Troviamo inoltre un tempo di risposta end-to-end di 0,125 ms e prestazioni True 8K, frequenza di polling di 8K, reporting ed elaborazione sempre a 8K. Ciò si traduce in un'esperienza precisa e accurata.

Tastiera G512 X
Tastiera G512 X

A contribuire sono l'azionamento multipoint e gli anelli SAPP, insieme alla doppia manopola per trasformare la tastiera in un vero e proprio centro di comando personalizzato. Tra le altre cose troviamo Lightbar con rivestimento PVD e motivi a linee incrociate con sequenze luminose.

Tastiera Logitech G512 X
Tastiera Logitech G512 X

Inoltre, sul retro è presente uno spazio di stoccaggio per un facile accesso ai keycap puller, ai 9 switch analogici di cui vi abbiamo parlato prima e ai 5 anelli SAPP. Quest'ultimi vanno inseriti tra switch e keycap per ottenere un rilievo tattile che segna il secondo punto di attivazione.

Prezzi e disponibilità

La tastiera è già disponibile sul sito ufficiale di Logitech, mentre sarà disponibile presso i rivenditori selezionati a partire dal 2 maggio 2026. Come già anticipato, potrete optare per due varianti:

  • G512 X 75% a 189,99 € - Poggiapolsi venduto separatamente a 39,99 €
  • G512 X 98% a 219,99 € - Poggiapolsi venduto separatamente a 49,99 €

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

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