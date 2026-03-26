PS5 potrebbe aumentare di prezzo in Europa, arrivando a costare 100€ in più

Secondo una nuova voce di corridoio partita da una fonte che, a quanto pare, lavora nell'ambito dei rivenditori di videogiochi in Francia, sembra che PS5 possa aumentare presto di prezzo in Europa, arrivando a costare 100€ in più rispetto ad ora.
Ovviamente si tratta ancora di un rumor, dunque va preso con le pinze, ma non è certo una cosa inverosimile, considerando l'attuale stato del mercato hardware e i costi di produzione in costante ascesa, che si riflettono in prezzi sempre più alti.
La questione viene riferita in particolare dall'account X di Gyo, leaker piuttosto noto per aver anticipato correttamente alcune informazioni e che ha dimostrato in passato di avere collegamenti con l'ambiente della vendita retail in Europa.
Un aumento piuttosto drastico
In base a quanto riferito da Gyo, peraltro corroborato anche da eXtas1s, altra fonte non proprio infallibile ma comunque considerata parzialmente affidabile, Sony dovrebbe aumentare i prezzi di PS5 presto, forse già in questi giorni.
I nuovi prezzi sarebbero i seguenti, secondo il messaggio pubblicato:
- PS5 Slim - 649,99€ (prezzo attuale: 549,99€)
- PS5 Pro - 899,99€ (prezzo attuale: 799,99€)
- PS Portal - 249,99€ (prezzo attuale: 219,99€)
Secondo la medesima fonte, l'annuncio ufficiale dovrebbe avvenire a breve, dunque eventualmente avremmo conferma o smentita nel giro di poco.
Si tratterebbe di un aumento di 100€ applicato a PS5 Slim e PS5 Pro, mentre non viene fatta menzione di PS5 Digital, dunque è possibile che questa possa mantenere il medesimo prezzo.
Secondo eXtas1s, l'annuncio da parte di Sony potrebbe arrivare già entro questo fine settimana, dunque si tratterebbe di ore prima della conferma, ma teniamo comunque presente che si tratta solo di voci di corridoio.