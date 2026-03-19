I primi due episodi della serie TV di Life is Strange hanno un regista

La serie TV di Life Is Strange per Prime Video continua a prendere forma: la testata Variety ha riportato che la regia dei primi due episodi sarà affidata a Karyn Kusama, regista con grande esperienza sia nel cinema, sia nella televisione, cui dobbiamo film come Destroyer e Æon Flux - Il futuro ha inizio e serie come The Outsider e Masters of Sex. Oltre a occuparsi della regia, Kusama ricoprirà anche il ruolo di produttrice esecutiva tramite la sua casa di produzione.
Per quanto riguarda il cast, Tatum Grace Hopkins interpreterà Max Caulfield, mentre Maisy Stella vestirà i panni di Chloe Price, le due protagoniste del capitolo originale, nonché di seguiti e spin-off.
La serie sarà diretta dalla showrunner Charlie Covell, già nota per The End of the Fucking World, mentre la produzione è stata affidata a Story Kitchen insieme alla casa di produzione di Margot Robbie. Inoltre, è stato confermato che i creatori originali del gioco, gli sviluppatori francesi di Don't Nod, non sono stati coinvolti nel progetto televisivo.
Nel frattempo, tornando ai videogiochi, la storia di Max e Chloe si avvia alla conclusione con Life Is Strange: Reunion, in uscita il 26 marzo su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.