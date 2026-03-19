I primi due episodi della serie TV di Life is Strange hanno un regista

La serie TV di Life Is Strange per Prime Video continua a prendere forma: la testata Variety ha riportato che la regia dei primi due episodi sarà affidata a Karyn Kusama, regista con grande esperienza sia nel cinema, sia nella televisione, cui dobbiamo film come Destroyer e Æon Flux - Il futuro ha inizio e serie come The Outsider e Masters of Sex. Oltre a occuparsi della regia, Kusama ricoprirà anche il ruolo di produttrice esecutiva tramite la sua casa di produzione.