Resident Evil Requiem si aggiorna: la modalità foto è una delle novità

Resident Evil Requiem è stato un successo e Capcom ha ovviamente intenzione di continuare a supportare l'opera con nuovi aggiornamenti: ora è disponibile l'update 1.200 che introduce una serie di correzioni e anche la modalità foto.

Le novità dell'aggiornamento di Resident Evil Requiem

Iniziamo con le modifiche dedicate a tutte le piattaforme sulle quali il gioco è stato pubblicato:

La modalità fotografica è stata aggiunta, è accessibile nel menu di pausa

Risolto un bug che causava l'impossibilità di proseguire nel gioco in certe condizioni

Corretti alcuni errori tipografici in alcune lingue

Le espressioni di alcuni personaggi in alcuni filmati sono state corrette per trasmettere meglio le emozioni

Un certo numero di problemi sono stati risolti per migliorare il gameplay

Per quanto riguarda le correzioni specifiche per la versione Steam ed Epic Games Store di Resident Evil Requiem, Capcom ha risolto dei bug visivi che accadevano con certi driver delle GPU e ha risolto un bug che causava un crash del gioco in certe circostanze.

Come avete letto, Capcom non indica in modo preciso ogni singola piccola correzione, ma la speranza è che ora il gioco sia ancora più rifinito e piacevole per i giocatori. Ricordiamo anche che oltre alla modalità foto, lo sviluppatore aveva promesso un aggiornamento dedicato a dei "mini giochi", che arriverà però a maggio. Probabilmente successivamente arriverà anche il nuovo DLC narrativo, che non ha però un periodo di uscita ufficiale.

Segnaliamo infine che Resident Evil Requiem può essere vissuto in realtà virtuale grazie a una mod.