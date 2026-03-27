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Resident Evil Requiem si aggiorna: la modalità foto è una delle novità

Capcom ha pubblicato un nuovo aggiornamento dedicato a Resident Evil Requiem, il videogioco horror da poco pubblicato. Vediamo quali sono le novità introdotte con questo update.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/03/2026
Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem davanti a un computer con un cartellino dell'FBI puntato alla giacca
Resident Evil Requiem
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Resident Evil Requiem è stato un successo e Capcom ha ovviamente intenzione di continuare a supportare l'opera con nuovi aggiornamenti: ora è disponibile l'update 1.200 che introduce una serie di correzioni e anche la modalità foto.

Vediamo tutti i dettagli confermati dalle note della patch ufficiali.

Le novità dell'aggiornamento di Resident Evil Requiem

Iniziamo con le modifiche dedicate a tutte le piattaforme sulle quali il gioco è stato pubblicato:

  • La modalità fotografica è stata aggiunta, è accessibile nel menu di pausa
  • Risolto un bug che causava l'impossibilità di proseguire nel gioco in certe condizioni
  • Corretti alcuni errori tipografici in alcune lingue
  • Le espressioni di alcuni personaggi in alcuni filmati sono state corrette per trasmettere meglio le emozioni
  • Un certo numero di problemi sono stati risolti per migliorare il gameplay

Per quanto riguarda le correzioni specifiche per la versione Steam ed Epic Games Store di Resident Evil Requiem, Capcom ha risolto dei bug visivi che accadevano con certi driver delle GPU e ha risolto un bug che causava un crash del gioco in certe circostanze.

Resident Evil Requiem in 8K con Path Tracing potenziato: ecco il video della mod Resident Evil Requiem in 8K con Path Tracing potenziato: ecco il video della mod

Come avete letto, Capcom non indica in modo preciso ogni singola piccola correzione, ma la speranza è che ora il gioco sia ancora più rifinito e piacevole per i giocatori. Ricordiamo anche che oltre alla modalità foto, lo sviluppatore aveva promesso un aggiornamento dedicato a dei "mini giochi", che arriverà però a maggio. Probabilmente successivamente arriverà anche il nuovo DLC narrativo, che non ha però un periodo di uscita ufficiale.

Segnaliamo infine che Resident Evil Requiem può essere vissuto in realtà virtuale grazie a una mod.

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