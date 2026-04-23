Virtuos ha confermato le vendite di Forza Horizon 5 su PlayStation 5

Lo studio di co-sviluppo Virtuos ha di fatto confermato le vendite di Forza Horizon 5 fatte su PlayStation 5 , riportate nella scheda del gioco publicata sul suo sito ufficiale . Si tratta di un pagina che illustra in breve il lavoro fatto dalla studio sul gioco, in supporto a PlayGround Games : "I nostri team multidisciplinari hanno contribuito in modo significativo alla produzione artistica, al miglioramento del motore, all'ottimizzazione delle prestazioni e allo sviluppo degli strumenti, contribuendo a offrire un'esperienza di guida visivamente mozzafiato e tecnicamente solida."

La conferma

Quindi possiamo leggere: "Forza Horizon 5 è stato uno dei titoli più venduti su PlayStation 5 nel 2025, superando i 5 milioni di copie vendute sulla piattaforma e ottenendo un ampio consenso con un punteggio di 92 su Metacritic. Lodato per la sua grafica straordinaria, gli ambienti open-world immersivi e le meccaniche di gioco finemente calibrate, il gioco ha stabilito un nuovo punto di riferimento nel genere racing."

Insomma, il dato riportato da Alinea Analytics qualche settimana fa è stato confermato da chi ha lavorato al gioco stesso.

Per il resto, Virtuos ha svelato il suo ruolo nella sviluppo. Quindi, ha creato circa il 90% dei veicoli fotorealistici presenti nel gioco, inclusi i DLC; ha realizzato numerosi asset ambientali, strutture modulari, oggetti di scena e personaggi unici; Ha sviluppato librerie di texture complete e dettagli specifici dei biomi; ha prodotto animazioni avanzate dei veicoli e sistemi di danno; ha creato effetti visivi immersivi per ambienti e gameplay; ha evoluto la serie con una modalità prestazioni introdotta in Forza Horizon 4 e integrata in Forza Horizon 5; ha sviluppato strumenti e dashboard personalizzati per il testing delle prestazioni e l'ottimizzazione continua.