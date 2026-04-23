Virtuos ha confermato le vendite di Forza Horizon 5 su PlayStation 5

Lo studio di co-sviluppo Virtuos ha di fatto confermato le vendite di Forza Horizon 5 fatte su PlayStation 5, riportate nella scheda del gioco publicata sul suo sito ufficiale. Si tratta di un pagina che illustra in breve il lavoro fatto dalla studio sul gioco, in supporto a PlayGround Games: "I nostri team multidisciplinari hanno contribuito in modo significativo alla produzione artistica, al miglioramento del motore, all'ottimizzazione delle prestazioni e allo sviluppo degli strumenti, contribuendo a offrire un'esperienza di guida visivamente mozzafiato e tecnicamente solida."
La conferma
Quindi possiamo leggere: "Forza Horizon 5 è stato uno dei titoli più venduti su PlayStation 5 nel 2025, superando i 5 milioni di copie vendute sulla piattaforma e ottenendo un ampio consenso con un punteggio di 92 su Metacritic. Lodato per la sua grafica straordinaria, gli ambienti open-world immersivi e le meccaniche di gioco finemente calibrate, il gioco ha stabilito un nuovo punto di riferimento nel genere racing."
Insomma, il dato riportato da Alinea Analytics qualche settimana fa è stato confermato da chi ha lavorato al gioco stesso.
Per il resto, Virtuos ha svelato il suo ruolo nella sviluppo. Quindi, ha creato circa il 90% dei veicoli fotorealistici presenti nel gioco, inclusi i DLC; ha realizzato numerosi asset ambientali, strutture modulari, oggetti di scena e personaggi unici; Ha sviluppato librerie di texture complete e dettagli specifici dei biomi; ha prodotto animazioni avanzate dei veicoli e sistemi di danno; ha creato effetti visivi immersivi per ambienti e gameplay; ha evoluto la serie con una modalità prestazioni introdotta in Forza Horizon 4 e integrata in Forza Horizon 5; ha sviluppato strumenti e dashboard personalizzati per il testing delle prestazioni e l'ottimizzazione continua.