La tastiera meccanica Logitech G Pro è in sconto al 44% su Amazon: compatta, veloce e precisa

Se cerchi una nuova tastiera da gaming, la Logitech G Pro è su Amazon a 75,99 € rispetto al prezzo consigliato di 134,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 44%. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche della tastiera

Come già anticipato, questa tastiera ha un design compatto, in quanto non include il tastierino numerico, quindi non è particolarmente ingombrante. Inoltre, presenta il cavo micro-USB rimovibile per una connessione facile e un trasporto sicuro, rendendolo il prodotto ideale anche per i tornei. Gli switch clicky GX Blue a lunga durata garantiscono un feedback ottimale e una pressione dei tasti solida e sicura. I tasti sono retroilluminati e potrai personalizzare l'illuminazione con LIGHTSYNC.

Tastiera Logitech G Pro

Nel complesso, si tratta di un prodotto pensato per offrire buone prestazioni, velocità e precisione di livello competitivo, essendo progettata su misura per i professionisti. Tuttavia, il prezzo potrebbe scoraggiare chi ha esigenze specifiche di budget, ma approfittando degli sconti otterrai una tastiera convincente e di buona qualità.