Il prezzo di Assassin's Creed Black Flag Resynced è stato scoperto: la Collector costa molto

Quest'oggi Ubisoft svelerà nel dettaglio Assassin's Creed Black Flag Resynced, il completo remake del quarto capitolo numerato della saga.
Già ora, però, il noto e affidabile leaker billbil-kun ha svelato qual è il prezzo del gioco, sia nella versione standard che nella versione Collector.
I prezzi di Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced sarà disponibile, secondo la fonte, in due edizioni. Una versione di lancio a 59,99 euro e una Collector's Edition da 199,99 euro.
La versione speciale non costa certamente poco, ma includerà tanti contenuti interessanti, come:
- una scatola di grandi dimensioni
- una statua di Edward Kenway seduto su uno scrigno
- un libretto con dettagli sul protagonista, compreso il suo diario personale e i suoi pensieri
- una spilla
- una mappa
Ci sono poi dei bonus digitali, come due set di equipaggiamento per Edward (uno nero e oro, un altro rosso) e degli elementi estetici per la nave.
Segnaliamo infine che un altro remake di Assassin's Creed potrebbe essere in sviluppo in Ubisoft, oltre a Black Flag Resynced.