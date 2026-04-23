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Il prezzo di Assassin's Creed Black Flag Resynced è stato scoperto: la Collector costa molto

Tramite un leak abbiamo modo di vedere quanto costerà il nuovo videogioco remake di Ubisoft, Assassin's Creed Black Flag Resynced.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   23/04/2026
Edward in Assassin's Creed 4 Black Flag
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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Quest'oggi Ubisoft svelerà nel dettaglio Assassin's Creed Black Flag Resynced, il completo remake del quarto capitolo numerato della saga.

Già ora, però, il noto e affidabile leaker billbil-kun ha svelato qual è il prezzo del gioco, sia nella versione standard che nella versione Collector.

I prezzi di Assassin's Creed Black Flag Resynced

Assassin's Creed Black Flag Resynced sarà disponibile, secondo la fonte, in due edizioni. Una versione di lancio a 59,99 euro e una Collector's Edition da 199,99 euro.

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La versione speciale non costa certamente poco, ma includerà tanti contenuti interessanti, come:

  • una scatola di grandi dimensioni
  • una statua di Edward Kenway seduto su uno scrigno
  • un libretto con dettagli sul protagonista, compreso il suo diario personale e i suoi pensieri
  • una spilla
  • una mappa
Ubisoft commenta i leak di Assassin's Creed Black Flag Resynced: vengono da una vecchia versione Ubisoft commenta i leak di Assassin's Creed Black Flag Resynced: vengono da una vecchia versione

Ci sono poi dei bonus digitali, come due set di equipaggiamento per Edward (uno nero e oro, un altro rosso) e degli elementi estetici per la nave.

Segnaliamo infine che un altro remake di Assassin's Creed potrebbe essere in sviluppo in Ubisoft, oltre a Black Flag Resynced.

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