Ubisoft commenta i leak di Assassin's Creed Black Flag Resynced: vengono da una vecchia versione

Pare infatti che i leak siano basati su una vecchia versione del videogioco e possiamo aspettarci che quella di lancio non sarà identica.

Negli ultimi giorni sono emersi in rete alcuni leak dedicati ad Assassin's Creed Black Flag Resynced : erano reali? Secondo Ubisoft stessa, alcuni sì, ma non dobbiamo farci troppo affidamento.

Le parole di Ubisoft sui leak Assassin's Creed Black Flag Resynced

Assassin's Creed Black Flag Resynced è stato per lungo tempo il segreto di Pulcinella: Ubisoft ha tecnicamente confermato la sua esistenza solo di recente, ma da anni i leak avevano svelato che il progetto era in lavorazione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Con la presentazione dietro l'angolo, hanno iniziato a emergere immagini e brevi video dedicati a Assassin's Creed Black Flag Resynced, ma - come potete vedere nel post qui sopra pubblicato da un account ufficiale di Assassin's Creed - non dobbiamo prendere per buono tutto ciò che viene mostrato.

Alcuni dei contenuti infatti provengono da una versione vecchia di Assassin's Creed Black Flag Resynced e non rappresentano il gioco nel suo stato attuale. Precisamente, l'account ha scritto: "Hey! Queste immagini provengono da una vecchia versione interna del gioco. È un peccato che siano circolate, ma la buona notizia è che dovete aspettare solo un giorno in più per l'annuncio ufficiale".

Segnaliamo infine che un altro remake di Assassin's Creed potrebbe essere in sviluppo in Ubisoft, oltre a Black Flag Resynced.