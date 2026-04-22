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Ubisoft commenta i leak di Assassin's Creed Black Flag Resynced: vengono da una vecchia versione

In attesa della presentazione ufficiale di Assassin's Creed Black Flag Resynced, Ubisoft ha confermato che alcuni dei leak emersi in rete in questi giorni sono reali, ma che in realtà non rappresentano il gioco nella sua attuale versione.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/04/2026
Edward in Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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Negli ultimi giorni sono emersi in rete alcuni leak dedicati ad Assassin's Creed Black Flag Resynced: erano reali? Secondo Ubisoft stessa, alcuni sì, ma non dobbiamo farci troppo affidamento.

Pare infatti che i leak siano basati su una vecchia versione del videogioco e possiamo aspettarci che quella di lancio non sarà identica.

Le parole di Ubisoft sui leak Assassin's Creed Black Flag Resynced

Assassin's Creed Black Flag Resynced è stato per lungo tempo il segreto di Pulcinella: Ubisoft ha tecnicamente confermato la sua esistenza solo di recente, ma da anni i leak avevano svelato che il progetto era in lavorazione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Con la presentazione dietro l'angolo, hanno iniziato a emergere immagini e brevi video dedicati a Assassin's Creed Black Flag Resynced, ma - come potete vedere nel post qui sopra pubblicato da un account ufficiale di Assassin's Creed - non dobbiamo prendere per buono tutto ciò che viene mostrato.

Assassin's Creed Black Flag Resynced non includerà DLC o multiplayer, per un leak Assassin's Creed Black Flag Resynced non includerà DLC o multiplayer, per un leak

Alcuni dei contenuti infatti provengono da una versione vecchia di Assassin's Creed Black Flag Resynced e non rappresentano il gioco nel suo stato attuale. Precisamente, l'account ha scritto: "Hey! Queste immagini provengono da una vecchia versione interna del gioco. È un peccato che siano circolate, ma la buona notizia è che dovete aspettare solo un giorno in più per l'annuncio ufficiale".

Segnaliamo infine che un altro remake di Assassin's Creed potrebbe essere in sviluppo in Ubisoft, oltre a Black Flag Resynced.

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