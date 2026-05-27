Pokémon ha superato i 500 milioni di copie vendute in totale, in attesa di Vento e Onda

Il dato proviene dai documenti finanziari pubblicati di recente da The Pokémon Company e aggiornati al termine dell'anno fiscale, ovvero a fine marzo scorso, dunque non sono propriamente in linea con le ultime rilevazioni, probabilmente.

Notevole anche il fatto che, di questi 515 milioni, 26 milioni di copie in totale sono state vendute solo nel corso dell'ultimo anno, probabilmente relativi ai capitoli più recenti come Leggende Pokémon: Z-A e Pokémon Pokopia , che è riuscito a conquistare una bella fetta di pubblico nonostante si presentasse come un prodotto decisamente nuovo.

The Pokémon Company ha annunciato il nuovo e impressionante traguardo di vendite raggiunto dal franchise Pokémon per quanto riguarda i videogiochi: si tratta di oltre 515 milioni di copie vendute, davvero un numero impressionante.

26 milioni nell'ultimo anno

Lo scorso anno, praticamente in questo periodo, The Pokémon Company aveva annunciato il superamento di 489 milioni di giochi venduti in termini di software videoludico, cosa che dimostra come oltre 26 milioni siano stati venduti negli ultimi mesi.

È stato in effetti un periodo parecchio movimentato per il franchise: oltre al lancio di Leggende Pokémon: Z-A c'è stato l'avvento del fenomeno Pokémon Pokopia, che ha già raggiunto una notevole quantità di vendite.

Notevoli anche i risultati di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia , che nonostante siano stati riproposti pari pari come gli originali sono stati in grado di raggiungere vendite milionarie.

Tutto questo in attesa di Pokémon Vento e Onda, la nuova generazione della serie che è stata presentata con un primo trailer e di cui si attendono ulteriori informazioni nel prossimo futuro.