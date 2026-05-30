Pokémon al Grand Hyatt Tokyo: tanti dolci e panini a tema per festeggiare il 30° anniversario

Grandi festeggiamenti per il 30° anniversario di Pokémon , con l'hotel Grand Hyatt di Tokyo che ha organizzato un periodo di soggiorno a tema per gli appassionati e non. La struttura non si è limitata ad allestire camere con trenta peluche di Pikachu per accompagnare il soggiorno degli ospiti, ma ha esteso la collaborazione ai propri ristoranti, proponendo per tutta l'estate un menù speciale, che comprende moltissimi dolci che faranno enormemente piacere agli allenatori.

Dolci e non solo

La pietanza principale è il Set burger gourmet "Pikachu nel cielo", disponibile presso la steakhouse Oak Door. Il piatto si distingue per un panino giallo che richiama i colori del Pokémon, farcito con una salsa barbecue originale dell'hotel e sottaceti al jalapeño. Il set comprende patatine fritte al curry, una zuppa di mais fredda e la cosiddetta "soda Pikachu", una bevanda con gelato e sfere di tapioca.

Pikachu nel cielo

Per chi cerca un'opzione più fresca, il caffè Fiorentina propone il Parfait estivo "Pikachu nel cielo". Questo dessert è stato studiato per il clima caldo e umido del Giappone, evitando ingredienti pesanti come cioccolato o caramello a favore di una mousse al mascarpone e gelatine alla pesca e al cocco. I colori richiamano un cielo azzurro punteggiato da nuvole, mentre i palloncini che trasportano Pikachu sono realizzati con sfere di mousse ghiacciata ai gusti mango, arancia, pistacchio, mirtillo e lampone.

Parfait estivo "Pikachu nel cielo"

La pasticceria dell'hotel offre inoltre la Torta al mango per il 30° anniversario di Pokémon, un dolce di alta classe con strati di gelatina di mango e cocco inseriti in un pan di spagna alle mandorle. La torta è decorata con fette di mango tagliate a forma di rosa e cioccolatini artigianali.

La torta al mango

Per i visitatori che desiderano un ricordo da portarsi a caso, sono stati creati dei set esclusivi come il Bauletto dei dolci "Grande Avventura", che include biscotti al mango, frollini al caffè e cioccolatini raffiguranti i primi compagni d'avventura della serie originale, il tutto accompagnato da una borsa in tela celebrativa.

Bauletto dei dolci "Grande Avventura"

La collaborazione tra Pokémon e il Grand Hyatt Tokyo inizierà il 20 giugno e si concluderà il 31 agosto. La direzione dell'hotel raccomanda caldamente la prenotazione tramite il sito ufficiale, poiché la disponibilità giornaliera dei piatti è limitata: il burger e il parfait sono prodotti in soli 20 esemplari al giorno, mentre la torta al mango deve essere ordinata con almeno tre giorni di anticipo. Se passate da quelle parti, fateci un pensierino, ma non mettetevi a rapinare furgoni che trasportano carte.