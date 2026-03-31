Un giocatore di Pokémon Pokopia ha ricostruito la casa di Ash Ketchum nel gioco

Pokémon Pokopia ha un gameplay composito che contiene diversi elementi, tra cui caratteristiche derivate da Animal Crossing, Minecraft , Viva Pinata e Dragon Quest Builders , dunque oltre alla raccolta e allevamento delle varie creature possiamo anche sbizzarrirci in varie costruzioni.

Pokémon Pokopia offre notevoli possibilità di costruzione e personalizzazione e le prime imprese da parte dei giocatori cominciano ad emergere: in questo caso, vediamo come un utente abbia effettuato un'ottima ricostruzione della casa di Ash Ketchum all'interno del gioco.

Ricostruzione di esterni e interni

Nonostante sia fondamentalmente un gioco diverso, Pokémon Pokopia contiene ovviamente molti riferimenti alla serie principale dei giochi Pokémon e anche alla serie animata, fra caratteristiche derivate da questa e veri e propri easter egg, come la base del Team Rocket abbandonata trovata nella mappa e altre sorprese.



Anche il Ditto protagonista può assumere sembianze che ricordano vari personaggi, con acconciature e costumi a tema, ma in questo caso abbiamo a che fare con un lavoro costruito interamente da un giocatore.

L'utente Reddit LeslieLevi ha dunque pubblicato alcune immagini della casa di Ash Ketchum ricostruita all'interno del mondo di Pokémon Pokopia, con risultati davvero impressionanti.

Il confronto può essere facilmente fatto grazie alle immagini tratte dalla serie animata che sono state inserite al fianco degli screenshot tratti dal gioco, e possiamo notare come il lavoro non abbia riguardato solo la costruzione della struttura esterna ma anche gli interni corrispondono a quanto visto nella serie.

Nel frattempo abbiamo scoperto il Pokémon protagonista del secondo evento a tempo, il quale può anche essere ottenuto in anticipo agendo sul cronometro interno del gioco.