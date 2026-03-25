Pokémon Pokopia: scoperto il Pokémon protagonista del secondo evento a tempo, che può essere ottenuto prima

Questo apre la porta ovviamente anche a numerose altre scoperte, considerando che molti contenuti dovrebbero essere già presenti in Pokémon Pokopia, ma sarebbero pronti a sbloccarsi solo in determinati periodi, in base agli eventi previsti.

Nel caso in cui non vogliate avere anticipazioni evitate di leggere quanto segue, anche se l'informazione sta diventando praticamente di dominio pubblico. La nuova creatura in arrivo in Pokémon Pokopia con il secondo evento sarà Sableye, inoltre c'è un modo con cui è possibile sbloccare il Pokémon in questione prima del tempo, in maniera tanto semplice quanto irregolare: modificando il cronometro interno al gioco e facendo così credere di trovarsi nel periodo giusto in cui si dovrebbe tenere l'evento.

Pokémon Pokopia ospiterà un secondo evento a tempo limitato alla fine di aprile, cosa che è stata scoperta in una maniera piuttosto bizzarra, facendo emergere anche il Pokémon protagonista di questo secondo appuntamento, il quale può essere ottenuto prima.

Una macchina del tempo

Il secondo evento a tempo limitato di Pokémon Pokopia dovrebbe dunque avere luogo intorno al 29 aprile, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali al riguardo, proprio perché questo è stato scoperto semplicemente maneggiando con il cronometro interno del gioco.

In maniera simile era in effetti possibile anche sbloccare i contenuti del primo evento a tempo limitato con Hoppip, e sembra che il trucco possa funzionare anche per ulteriori eventi, come il secondo che pare vada da fine aprile al 13 maggio, più o meno.

Per il momento, il contenuto principale previsto per questo nuovo evento pare sia Sableye, che può essere sbloccato durante l'evento speciale oppure armeggiando con l'orologio del gioco, sebbene sia possibile che questa operazione comporti alcuni problemi.

Quantomeno, non sembra esserci un omologo del Signor Resetti di Animal Crossing all'interno di Pokémon Pokopia, ma non è escluso che Nintendo pensi a inserire qualcosa del genere, nel caso in cui la manipolazione del cronometro interno diventi un'abitudine un po' troppo diffusa.

Nel caso siate interessati, per effettuare l'operazione basta disattivare l'opzione "sincronizza orologio" e a quel punto il gioco consente di impostare data e ora in base alle proprie preferenze.

In attesa di ulteriori informazioni da parte di Nintendo, per il momento sembra che il secondo evento di Pokémon Pokopia preveda l'introduzione di Sableye come elemento principale, e si tratta di un bizzarro Pokémon di doppio tipo Buio/Spettro introdotto nella terza generazione.