Pokémon Pokopia annuncia il primo evento a tempo limitato con incontri speciali

Durante questo periodo sarà possibile stringere amicizia con Hoppip , il Pokémon Gramigna, che porterà con sé anche alcune attività e bonus specifici.

L'evento in questione si chiama "Più lanugine per Hoppip", titolo che dice piuttosto chiaramente il soggetto principale di questo: sarà disponibile dalle 21:00 di lunedì 9 marzo alle 20:59 di martedì 24 marzo 2026, secondo gli orari italiani.

Siamo ancora alla vigilia dell'uscita di Pokémon Pokopia ma è già pronto il primo evento a tempo limitato previsto nel mondo del nuovo gioco per Nintendo Switch 2 e che consentirà di incontrare delle creature speciali e ottenere degli elementi specifici.

Hoppip e gli altri pokémon esclusivi

In particolare, durante l'evento sarà possibile raccogliere della lanugine speciale, che può essere s cambiata per ricevere vari mobili e complementi d'arredo a tema picnic e costruire degli habitat specifici per le creature.

In particolare, se si utilizzano questi elementi per creare degli habitat, potremo fare amicizia con Skiploom e Jumpluff, due Pokémon che, a quanto pare, non possono essere trovati al di fuori dell'evento speciale.

"Più lanugine per Hoppip" sarà disponibile solo in città dove è stato ricostruito il Centro Pokémon e non nelle Isole Nebula, fa sapere The Pokémon Company, che con questo evidentemente conferma il fatto che alcune creature possono essere raccolte solo all'interno di eventi specifici a tempo limitato.

Inoltre, coloro che entreranno per primi nel mondo di gioco, in una finestra temporale ancora non ben definita ma che dovrebbe corrispondere al primo periodo di lancio, otterranno un tappeto Ditto esclusivo da esporre nella propria casa, attraverso il menù Doni Segreti e "tramite internet", riscattabile entro un anno.

Pokémon Pokopia si è rivelato una notevole sorpresa, risultando il gioco con la media dei voti più alta di tutta la serie su Metacritic e avendo ricevuto voti stellari nelle recensioni internazionali.