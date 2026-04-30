Il nuovo chip di Samsung, l'Exynos 2700, punterà tutto sull'integrazione e sull'ottimizzazione dell'IA per conquistare il mercato

Samsung ha rotto il silenzio sul futuro della propria divisione semiconduttori, rivelando che lo sviluppo dell'Exynos 2700 sta procedendo secondo i piani. La conferma è arrivata durante la sessione di domande e risposte con gli analisti per i risultati finanziari del Q1 2026, segnando il passaggio dalle semplici indiscrezioni a una strategia industriale dichiarata. L'Exynos 2700 sarà basato sul processo produttivo 2nm GAA (Gate-All-Around) di seconda generazione, una tecnologia che promette incrementi significativi sia in termini di potenza bruta che di efficienza energetica rispetto all'attuale Exynos 2600. Sebbene Samsung non abbia ancora diffuso specifiche tecniche dettagliate, l'azienda ha posto l'accento sulle "prestazioni IA potenziate" come pilastro fondamentale per incrementare la propria presenza nel settore degli smartphone premium.

Quale sarà l'obiettivo di Samsung con il suo nuovo Exynos 2700? L'obiettivo strategico di questa mossa è duplice: da un lato, Samsung intende aumentare la percentuale di processori proprietari all'interno della futura famiglia Galaxy S27; dall'altro, mira a ridurre drasticamente la dipendenza da Qualcomm e dalla sua linea Snapdragon. Per riuscirci, l'azienda dovrà risolvere le criticità emerse con le generazioni precedenti. Samsung accelera sull'Exynos 2700: i primi test su Geekbench svelano la strategia per superare i limiti del modello precedente Test sul campo dell'Exynos 2600 avevano infatti evidenziato picchi di consumo energetico fino a 30W in condizioni di stress, valori tipici dei processori per notebook che possono causare surriscaldamenti e fenomeni di thermal throttling. L'Exynos 2700 è dunque concepito come una versione molto più rifinita e ottimizzata.