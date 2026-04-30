Il mouse Logitech MX Anywhere 3S è scontatissimo su Amazon: silenzioso, ergonomico e al minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promo molto interessante sul mouse Logitech MX Anywhere 3S il cui prezzo cala al minimo storico: l'offerta prevede uno sconto attivo del 47% ed un costo finale di 54,90€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner dedicato: Uno dei punti di forza di questo mouse è il sensore da 8.000 DPI, che permette un controllo estremamente preciso anche con movimenti minimi, rendendolo ideale per chi lavora in mobilità o su spazi ridotti. Inoltre, è in grado di funzionare su praticamente tutte le superfici.
Ulteriori dettagli sul mouse
Una delle caratteristiche principali è rappresentata dai clic silenziosi, che mantengono la stessa sensazione tattile ma riducono significativamente il rumore, migliorando la concentrazione durante l'utilizzo. A questo si aggiunge la tecnologia MagSpeed, che consente uno scorrimento estremamente rapido e preciso, fino a 1000 linee al secondo, perfetto per gestire documenti lunghi o fogli di calcolo.
Il mouse supporta la connessione multi-dispositivo, permettendo di collegarsi fino a tre dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth, con compatibilità estesa a sistemi Windows, macOS, Chrome OS e Linux. È inoltre progettato per offrire una connessione stabile e senza interruzioni, anche senza l'uso di dongle.