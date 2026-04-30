Il mouse Logitech MX Anywhere 3S è scontatissimo su Amazon: silenzioso, ergonomico e al minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promo molto interessante sul mouse Logitech MX Anywhere 3S il cui prezzo cala al minimo storico: l'offerta prevede uno sconto attivo del 47% ed un costo finale di 54,90€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner dedicato: Uno dei punti di forza di questo mouse è il sensore da 8.000 DPI, che permette un controllo estremamente preciso anche con movimenti minimi, rendendolo ideale per chi lavora in mobilità o su spazi ridotti. Inoltre, è in grado di funzionare su praticamente tutte le superfici.