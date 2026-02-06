L’iPhone 18 Pro Max avrà una batteria più grande del Galaxy S26 Ultra, secondo un leak

Nonostante aggiornamenti limitati, le novità introdotte con iPhone 17 Pro sono state sufficienti a rendere la serie iPhone 17 la più venduta del trimestre. Nel frattempo, Samsung non sembra aver compiuto passi avanti significativi, mantenendo invariati aspetti come fotocamere e batterie , soprattutto sui modelli Ultra. In questo contesto, anche il Galaxy S26 Ultra potrebbe rimanere privo di novità sostanziali, una scelta potenzialmente penalizzante se le indiscrezioni su una batteria più capiente dell'iPhone 18 Pro Max dovessero trovare conferma.

Batteria e miglioramenti

Le informazioni sono state riportate dal leaker Digital Chat Station. A quanto pare, l'iPhone 18 Pro Max potrebbe adottare una batteria con capacità superiore ai 5.000 mAh, precisamente tra 5.100 e 5.200 mAh. Questa cifra dovrebbe superare la batteria da 5.000 mAh del Galaxy S26 Ultra, praticamente rimasta invariata dal 2020 con il Galaxy S20 Ultra. Nonostante sul mercato esistano smartphone con batterie decisamente più grandi, il progresso fatto da Apple su questo fronte resta evidente (ricordiamo che l'attuale iPhone 17 Pro Max ha una batteria da 4.823 mAh).

Le indiscrezioni

Secondo il leaker, l'architettura potenziata a 2nm prevista per il chip A20 migliorerebbe ulteriormente la durata della batteria. Si tratta comunque di informazioni da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite in futuro. Nel frattempo, pare che la serie Galaxy S26 non sarà dotata di magneti integrati per la ricarica Qi2, quindi dovrete limitarvi ai magneti inclusi nelle custodie compatibili.