Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 fino al 18% più veloce dell’Exynos 2600 in Geekbench 6: SoC a confronto dopo la presentazione di S26

Il dibattito tra Exynos 2600 e Snapdragon 8 Elite Gen 5 si intensifica dopo il lancio della serie Galaxy S26. I primi benchmark sintetici pubblicati su Geekbench 6 mostrano un quadro chiaro: il chip Samsung a 2nm GAA ottiene una vittoria sul fronte grafico, ma perde terreno nelle prestazioni CPU.
Secondo i risultati condivisi online, la versione "for Galaxy" dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 equipaggia il Galaxy S26 Ultra testato, superando l'Exynos 2600 nei punteggi single-core e multi-core. In particolare, lo Snapdragon registra 3.670 punti in single-core contro i 3.105 dell'Exynos, segnando un vantaggio dell'18,2%. Nel multi-core, il distacco si riduce: 10.981 punti contro 10.444, pari a un vantaggio del 5,14%.
Exynos risponde con decisione a Snapdragon sul fronte grafico
Sul fronte grafico, però, come detto in precedenza, l'Exynos 2600 risponde con decisione. Il SoC integra la GPU Xclipse 960, basata su una versione personalizzata dell'architettura RDNA4 di AMD. Nei test OpenCL di Geekbench 6, il chip Samsung ottiene 24.240 punti, superando leggermente i 24.152 punti dello Snapdragon. Non sono stati eseguiti test Vulkan, che avrebbero potuto fornire un confronto più completo tra le due piattaforme.
È importante sottolineare che Geekbench 6 misura prestazioni in brevi burst e non rappresenta l'intero scenario d'uso reale. In questo contesto, Samsung potrebbe avere un asso nella manica: l'Heat Pass Block (HPB), un dissipatore in rame posizionato direttamente sopra il die, progettato per migliorare la dissipazione del calore.
Un confronto che evidenza priorità diverse quello fra Snapdragon ed Exynos
Il confronto tra i due chip evidenzia quindi una situazione equilibrata ma con priorità diverse: Qualcomm punta su prestazioni CPU più elevate, mentre Samsung rafforza il comparto grafico e la gestione termica. Solo test più approfonditi e benchmark di lunga durata potranno chiarire quale soluzione offrirà l'esperienza complessiva migliore agli utenti Galaxy.
Che cosa ne pensate di questi due processori a confronto? Quale aspetto vi interessa maggiormente in uno smartphone e, di conseguenza, quale tipo di "approccio" preferite? Fateci sapere la vostra opinione con un commento nell'apposita sezione.