ARK: Survival Ascended ha ricevuto Dragontopia e altri 2 grossi update tutti insieme a sorpresa

Genesis Ascended Part 1 è un'aggiunta gratuita e rappresenta un'introduzione a carattere narrativo della storia e del mondo di ARK: Survival Ascended che ci vede affrontare diverse sfide in compagnia del compagno orografico HLN-A, in modo da creare un'immersione più guidata all'interno del mondo del gioco.

Con una specie di "shadow drop" multiplo, ARK: Survival Ascended ha ricevuto tre grosse espansioni tutte insieme e a sorpresa con l'arrivo di Dragontopia, Tides of Fortune e Genesis Ascended Part 1, che vanno ad ampliare in varie maniere il survival fantascientifico.

Draghi per volare e mari da navigare

Dragontopia è un nuovo Pass Espansione che introduce una vera e propria nuova parte di ARK: Survival Ascended, all'interno di una nuova ambientazione che ci pone di fronte a situazioni diverse, a partire dalla possibilità di cavalcare e combattere insieme a dei draghi.

Ispirato alquanto a Dragon Trainer, l'espansione Dragontopia ci catapulta in uno strano mondo caratterizzato da isole fluttuanti, in cui gli umani convivono con i draghi e portano avanti la tradizione dei dragonrider, utilizzando tali creature come cavalcature volanti.

Dragontopia introduce meccaniche di gioco completamente nuove e anche una progressione tutta specializzata sull'addestramento dei draghi e il loro utilizzo sia per il movimento che per il combattimento, rappresentando dunque una notevole digressione rispetto al gameplay classico e con diversi aggiornamenti e aggiunte previsti anche nei prossimi mesi.

Tides of Fortune è un'espansione a pagamento (19,99$) che sposta ARK: Survival Ascended sugli oceani, mettendo in scena anche in questo caso quasi un gioco nuovo e differente dal survival visto finora, concentrandosi sull'esplorazione dei mari.

ARK diventa una specie di avventura piratesca che ci porta a salpare su varie navi, esplorare gli oceani, scoprire isole e nuove terre, andare in cerca di tesori e combattere, con diverse novità sul fronte del gameplay.

Vengono introdotte flotte da gestire, combattimenti navali e un nuovo sistema di progressione con albero delle abilità legato alla navigazione, all'esplorazione, al commercio e al combattimento in mare, di fatto costruendo un'esperienza completamente nuova.

Tides of Fortune introduce anche nuove creature e nuove armi, oltre a basarsi su una storia nuova e appositamente costruita.