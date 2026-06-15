Meccha Chameleon è il nuovo gioco spinto dagli streamer a vendere 1 milione di copie

lemorion_1224, lo sviluppatore di Meccha Chameleon , ha condiviso i dati di vendita del suo gioco: più di un milione di copie. Considerando che è stato pubblicato il 10 giugno 2026 e che è stato sviluppato da un team di dimensioni ridottissime, si tratta di un grande risultato, uno dei più rilevanti di questo periodo dell'anno.

Un caso social

Venerdì 12 giugno, erano state annunciate vendite per 500.000 copie. Si tratta quindi di altre 500.000 copie piazzate nel giro di due giorni. Ma com'è stato possibile?

Il successo di Meccha Chameleon è dovuto principalmente alla spinta di streamer e affini, che lo stanno portando in live con grande convinzione. Come successo in altre occasioni, come R.E.P.O. o Peak, il gioco pare rendere particolarmente bene in live per le sue dinamiche. Quindi, nonostante non sia particolarmente rifinito, è riuscito comunque a fare breccia tra il pubblico.

Tra i difetti che gli vengono riconosciuti, spiccano l'assenza di un sistema di ban, la presenza di exploit che rompono il gioco, il malfunzionamento delle impostazioni, l'impossibilità di personalizzare i controlli, la musica di sottofondo bloccata e la legnosità di alcuni aspetti del gioco.

Ma di che si tratta? Di un particolare simulatore di nascondino PvP dalle regole semplicissime: un team si nasconde, mentre l'altro cerca, provando a trovare tutti i giocatori nascosti entro la scadenza del tempo limite. Per nascondersi bisogna dipingere il proprio corpo per mimetizzarsi con lo scenario.